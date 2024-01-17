باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!

"في الشارع"... هنا تعيش الطفلة سمرا، البالغة من العمر 11 عاما، بعدما أُجبرت على العيش في واقعٍ مرير جعلها تهرب منه بهذه الطريقة.

قصة سمرا تُشبه قصص العديد من الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من هذا الواقع، إلا أن الإعلامي مالك مكتبي أصرّ على معالجتها لتأمين لها مستقبل واعد تحلم فيه منذ فترة طويلة.

وفي حلقة "أحمر بالخط العريض" الّتي تم عرضها ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI، أطلّت سمرا وأخبرت قصتها مع "زوجها" أبو عصام، بعدما أرغمها والدها مصطفى على الزواج منه في سنّ الـ10 أعوام مقابل 100 دولار.

وفي سياق القصة، كشف سمرا أنه تم تزويجها لأبو عصام، 60 عاما، مع فتاة أخرى "جواهر" ضمن زواج المتعة، وأنه يتزوج القاصرات عادةً كونه يحب "الفتيات الصغيرات".

وأخبرت سمرا عن تجربتها المروعة مع الزواج، حيث أجبرها "زوجها" على ممارسة الجنس مع جواهر في الوقت عينه، ما أدّى إلى هروب كلّ من الفتاتين من خلدة إلى ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، لتعيشا في الشارع هرباً من هذا الكابوس.

بدوره، أصرّ الإعلامي مالك مكتبي على الاتصال بمصطفى، الّذي نكر وجود سمرا وادّعى أنه لا يعرفها ولا يعرف جواهر وأبو عصام.