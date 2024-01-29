يوسف الخال: "مرة واحدة أكلت كف بحياتي": ما السبب؟ (فيديو)

في فقرة الماضي، كشف الممثل اللبناني يوسف الخال، مع الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة "زمن" عبر شاشة الـLBCI، عن بعض المواقف الطريفة في ماضيه.

وفي العودة إلى الوراء، قال يوسف الخال إن والدته مها بيرقدار لم تكن تعاقبته، إلا "مرة واحدة فقط أكلت كف بحياتي".

وأوضح أنه في طفولته، كان يعيش في غزير وكانت حينها تنصّ التقاليد على وضع السجائر للضيوف في وعاء. وكان يوسف ورفاقه يسرقون السجائر من المنازل لتدخينها بالسّرّ.

وذات مرة كان في الحديقة مع مجموعة من أصدقائه ومرّ أحد الجيران فرأى دخاناً يتصاعد، ما جعله يظنّ أن هناك حريقاً يندلع بينما في الحقيقة كان يُدخن السجائر معهم.

وقال يوسف الخال: "عندها "أكلت كف" وشعرت بالإهانة لأنني كنت رئيس العصابة". وتابع ضاحكاً "ولهذا السبب أصبحت "مُدخنا".