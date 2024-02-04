ما هو المرض الذي عانت منه فرح الصراف؟... وهل كان السبب في دخولها التمثيل رغم رفض عائلتها؟

ما هو المرض الذي عانت منه فرح الصراف؟... وهل كان السبب في دخولها التمثيل رغم رفض عائلتها؟



حلّت الممثلة الكويتية فرح الصراف ضيفة في برنامج "زمن" مع الاعلامية راغدة شلهوب.



وخلال الحلقة، تحدثت فرح عن تشدّد عائلتها التي كانت ترفض دخولها المجال الفني.



وقالت إن والدتها لم تشجعها في البداية على التمثيل، وأجبرتها على التخصص في مجال آخر.



وتحدثت الصراف عن وضع صحي عانت منه في بداية دخولها الجامعة، وهو ألم كانت تعاني منه في قدمها، جعلها طريحة الفراش لمدة شهر ونصف.



وهذه الحالة جعلتها تعيد النظر في حساباتها وطموحها، وقررت دخول التمثيل بعدها. وكانت والدتها ترافقها أثناء التصوير في بداياتها.