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أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
اخبار البرامج
2024-02-21 | 15:43
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أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!
في حلقة مؤثرة من أحمر بالخط العريض، أطلّ الشاب محمد على الإعلامي مالك مكتبي لمشاركة قصته مع المشاهدين، حيث حاول الانتحار للتخلص من عذابه جراء علاقة سامة.
وكان يعيش محمد في منزل بمفرده في اسطنبول منذ 2021 ويعمل هناك لتأسيس نفسه. كان الأمر صعباً في البداية أما مادياً فكان في حالة جيدة إنما نفسياً لا.
ودخل في علاقة حب سامة مع شابة عراقية لمدة عام ونصف حيث نمت بينهما مشاكل كثيرة وغيرة وتصرفات سيئة. هذه العلاقة أثرت في التفكير الزائد لديه ما خلق له نوعاً من الاكتئاب والضغط النفسي.
خلال هذه العلاقة، حاول محمد إنهاء حياته كثيراً، وكان يردد لها العبارة التالية: "يا أنت يا موت" .
وبعد خوض العديد من المشاكل، اتصلت فيه الشابة في إحدى المرات وأنهت العلاقة بينهما، الأمر الّذي أدّى إلى محاولته الانتحار من خلال رمي نفسه من شباك مكتب في الطابق السابع بحضور صديقه.
وهذه الحادثة وُثقت في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، إذ وصل إلى حبيبته القديمة الّتي قالت: "إذا مات ما رح سامح حالي".
وأعلن محمد انه تحرر من العلاقة عندما عاد إلى بلده لبنان. كما وجه رسالة إلى كل من يتمسك بعلاقة سامة بعد أن شعر بالخيبة ووصل إلى الموت بسبب حبيبته.
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
هنا
.
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