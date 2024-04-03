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شاركوا في برنامج "أكرم من مين" الليلة من خلال التواصل معنا على هذه الأرقام!

بسبب العطل الذي طرأ على شركة أوجيرو... يمكنكم المشاركة في برنامج "أكرم من مين" من خلال التواصل معنا على هذه الأرقام!

بسبب العطل الذي طرأ على شركة أوجيرو، يمكنكم المشاركة في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا عبر شاشة الـLBCI الليلة من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

81-683110

81-612339

03-873999