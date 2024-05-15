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بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟

بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟





وفي التفاصيل، تحدثت أحلام عن علاقتها بعباس التي دامت لسبع سنوات واصفة إياه بأجمل شاب في الكون متحدثة عن مدى اقتناعها بقرارها وإصرارها على طلب يده للزواج.



وفي هذا السياق، اتضح أن عباس يحمل الجنسية البنغلادشية إذ تحدثت أحلام عن الصعوبات وأحكام المجتمع المسبقة التي تواجهها علاقتهما باستمرار وذلك بسبب العنصرية التي تتميز بها شعوبنا تجاه الجنسيات الأخرى وخصوصا تجاه عمّال النظافة.



وعن تعارفهما الأول، تحدثت أحلام عن امتلاكها لمشتل زراعي حيث أتى عباس ذات مرة لشراء ما يلزمه للأراضي الزراعية وطلب يدها للزواج منذ اللقاء الأول بينهما ولكنها ضحكت ورفضت.



وبعد زيارة عباس مرات عدة للمشتل لرؤية أحلام، بدأت الأخيرة تشعر بالانجذاب نحوه وأعطته فرصة على الرغم من عدم موافقة أهلها في البداية على العلاقة.



وفي سياق الحلقة، دخلت أحلام مرتدية الفستان الأبيض حيث فاجأت عباس بدخولها بهذه الطريقة الاستثنائية كما عرضت عليه الزواج، ووافق الأخير على الفور.



وأفصح الثنائي عن تخطيطه للعيش بانتظام بين بنغلادش ولبنان، ووافقت عائلة أحلام لاحقا على العلاقة بسبب شخصية وأخلاق عباس الجيدة.



لمشاهدة الحلقة كاملة، استضاف الإعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة الشابة أحلام التي قررت أن تعرض الزواج على حبيبها ضمن برنامج أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـLBCI.وفي التفاصيل، تحدثت أحلام عن علاقتها بعباس التي دامت لسبع سنوات واصفة إياه بأجمل شاب في الكون متحدثة عن مدى اقتناعها بقرارها وإصرارها على طلب يده للزواج.وفي هذا السياق، اتضح أن عباس يحمل الجنسية البنغلادشية إذ تحدثت أحلام عن الصعوبات وأحكام المجتمع المسبقة التي تواجهها علاقتهما باستمرار وذلك بسبب العنصرية التي تتميز بها شعوبنا تجاه الجنسيات الأخرى وخصوصا تجاه عمّال النظافة.وعن تعارفهما الأول، تحدثت أحلام عن امتلاكها لمشتل زراعي حيث أتى عباس ذات مرة لشراء ما يلزمه للأراضي الزراعية وطلب يدها للزواج منذ اللقاء الأول بينهما ولكنها ضحكت ورفضت.وبعد زيارة عباس مرات عدة للمشتل لرؤية أحلام، بدأت الأخيرة تشعر بالانجذاب نحوه وأعطته فرصة على الرغم من عدم موافقة أهلها في البداية على العلاقة.وفي سياق الحلقة، دخلت أحلام مرتدية الفستان الأبيض حيث فاجأت عباس بدخولها بهذه الطريقة الاستثنائية كما عرضت عليه الزواج، ووافق الأخير على الفور.وأفصح الثنائي عن تخطيطه للعيش بانتظام بين بنغلادش ولبنان، ووافقت عائلة أحلام لاحقا على العلاقة بسبب شخصية وأخلاق عباس الجيدة.لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا