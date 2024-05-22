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بالبكاء والدموع... أم تروي بحرقة قصّة حرمانها من ابنتها: "حماتي هي السبب"!

اخبار البرامج
2024-05-22 | 14:38
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بالبكاء والدموع... أم تروي بحرقة قصّة حرمانها من ابنتها: &quot;حماتي هي السبب&quot;!
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بالبكاء والدموع... أم تروي بحرقة قصّة حرمانها من ابنتها: "حماتي هي السبب"!

بالبكاء والدموع... أم تروي بحرقة قصّة حرمانها من ابنتها: "حماتي هي السبب"!

لجأت اعتماد إلى الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامج أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـ LBCI، لمساعدتها على رؤية ابنتها بهيجة التي حُرمت منها منذ 8 سنوات بسبب حماتها.

 

وكشفت اعتماد أن حماتها هي السبب وراء حرمانها من ابنتها بسبب غيرتها الشديدة منها، مضيفةً أن زوجها السابق سعيد قام بإعطاء ابنتهما إلى شقيقه فيصل الذي يعاني وزوجته من مشاكل في الإنجاب.

 

ولفتت إلى أن زوجها السابق يخاف من والدته كثيراً ولا يستطيع فعل أي شيء، مشيرةً إلى أّنه كان يُعاملها بشكل جيّد إلا أن "كل شيء تبدّل بعد حملها".

 

وتابعت اعتماد بالقول إنه تم تعنيفها وضربها من قبل جميع أفراد العائلة، مضيفةً أنها أخبرت عائلتها بما يحصل معها وبعدم رضاها عن علاقتها الزوجية.

 

وقالت إنها لم تدافع عن أمومتها خوفاً من عائلة زوجها بالإضافة إلى أنها لا تستطيع الذهاب لزيارة ابنتها بسبب حماتها.

 

وبدوره، رفض زوجها السابق سعيد الحديث عن ابنتهما بعدما قام بإعطائها لشقيقه فيصل بناءً على طلب والدته قائلاً إنها "لم تعد ابنته بعد الآن".

 

ولفت إلى أنه قام بتسليمها لشقيقه بعد ولادتها مباشرةً مضيفاً أنه أطلق عليها اسم "بهيجة" وهو اسم والدته.

 

وقال إن "اعتماد لم تسأل أبداً عن ابنتها خلال السنوات الفائتة"، متهماً إياها بالتخلي عنها.

 

وأكّد سعيد أنه لا يسمح لاعتماد برؤية ابنتها أبداً، وهددها بقتلها وعائلتها كما طلب منها الانفصال عن زوجها الحالي.

 

وبدورها، رفضت حماتها بهيجة السماح لها برؤية ابنتها مضيفةً أنها قامت برميها ولم تسأل عنها أبداً. فهل ستتمكن اعتماد من رؤية ابنتها؟

 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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والدموع...

بحرقة

حرمانها

ابنتها:

"حماتي

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