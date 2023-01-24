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أسرار الصحف 24-1-2023

اسرار
2023-01-23 | 23:32
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أسرار الصحف 24-1-2023
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أسرار الصحف 24-1-2023

النهار

نُقل عن أحد المتابعين للقاء وزير سابق ومصرفي أن اجتماعه مع اللجنة القضائية الأوروبية كان ايجابياً وممتازاً ما أدى الى حملات إعلامية ممنهجة ضده لأهداف سياسية.

عُلم أن سفيرة دولة أوروبية بارزة أكدت بعد لقائها مرجعيتين سياسيتين أن لا تسوية في الأفق للشأن الرئاسي، بل مشاورات وتواصل مع المعنيين.

تخوف مصدر امني سابق من ان تؤدي قرارات المحقق طارق البيطار الى ما يشبه 7 ايار 2008 خصوصاً ان الادعاء يشمل قادة امنيين بعد السياسيين وهو امر قد يسرع افتعال فوضى في البلد.

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الجمهورية

رفض مرجع سياسي اقتراحاً بأن يستقبل نواباً أطلقوا تحركاً احتجاجياً بُغية إيجاد مخرج لإنهائه.

يُنتظر أن ينعقد لقاء بين قطبين بارزين يُتوقع أن يكون له تأثيره العملي على مسار استحقاق حسّاس.

فشلت محاولات التواصل بين جهتين فاعلتين بسبب تجربة سابقة بينهما.

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اللواء

ربط قضاة بين عودة المحقق العدلي الى التحقيق والاجتهادات التي أبلغته إياها البعثة الفرنسية التي زارت منزله للتباحث بتحقيق انفجار المرفأ..

نقل عن شخصية نيابية في «الثنائي» ان خطوة ما باتت ضرورية لقلب الصورة في ما خصّ المجريات الرئاسية..

تبين أن رفض بيان  المطارنة الموارنة للإجتماعات الحكومية جاء بعد إتصالات حزبية وسياسية جرت مع بكركي عشية إنعقاد اجتماعهم برئاسة البطريرك الراعي! 

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نداء الوطن

يتردّد أنّ عناصر ملف المراجعة التي تقدّم بها الوزيران في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين أمام مجلس شورى الدولة بخصوص قرارين صدرا عن مجلس الوزراء، لم تكتمل بعد بانتظار ردّ هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الجهة التي تمثّل الدولة.

يقول بعض المطلعين إنّ عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت، لفترة محدودة، قد تحمل طابعاً شخصياً، وقد لا تترافق مع «طنّة ورنّة» أو خطابات سياسية.

إتصل وزير في حكومة تصريف الأعمال بمسؤولة جامعية طالباً منها الاهتمام بنجله الطالب والتوسط له أمام ادارة الجامعة.

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البناء

ربط دبلوماسي أوروبي اتهام موسكو لكييف بتخزين الذخائر في محطات الطاقة النووية بالردّ على مشروع لإنشاء منطقة خالية من السلاح في محطة زاباروجيا التي تقع تحت السيطرة الروسية، واشتراط إنشاء مثلها في كلّ المحطات النووية الأوكرانية تتولاها أطراف محايدة مثل تركيا ومصر والسعودية…

قال مصدر حقوقي إنّ من أقوال ابن خلدون الخالدة اعتباره أنّ «من علامات انهيار الدولة وتفككها ظهور الأنا المتضخمة لدى كبار موظفيها وصولاً الى الروح الانقلابية لديهم»، وأضاف انّ ما نشهده في دولة رياض سلامة وطارق البيطار خير دليل…!

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الأنباء

منعطف دقيق دخلت فيه البلاد على أكثر من صعيد والمرحلة ستكون محفوفة بمخاطر كثيرة.

حزمة تعاميم مالية جديدة مرتقبة ستحدد مسار البلاد على المستوى المالي بدءا من الاسبوع المقبل.
 

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