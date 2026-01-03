أسرار الصحف 3-1-2026

الجمهورية



- مصدر قضائي رفيع يكشف عن تكاثر قضايا الابتزاز لرجال أعمال لبنانيين وعرب.



- تجاوز عدد المرشحين إلى هيئة غير إدارية العشرات، وقد يكون تجاوز الـ60 من بينهم 3 وربما 5 لرئاستها والباقي لعضويتها.



- انطلقت عملية بحث عن مجموعة من المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، تمهيداً الإحصاء المطلوبين منهم من إحدى الدول العربية.



اللواء



- يدور لغط في أوساط المتقاعدين، بإستثناء العسكريين، حول آلية دفع الزيادة في القانون رقم 26 بعد صدوره، لزوم معاشات التقاعد والطريقة التي ستعتمدها وزارة المال.



- تردَّد أنه لم يكن هناك موعد لموفد رئاسي أوروبي إلى بيروت، حتى يصار إلى إرجاء مجيئه.



- أُثير في اتصالات مع جهات رسمية استجرار الغاز المصري إلى لبنان، وضمان أن يكون إنتاجاً مصرياً فقط.





البناء



- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الحرب الكبرى على لبنان تمّ شنها في ظلال تطمينات عن قرب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار من نيويورك في أيلول 2024 والحرب التي شنت على إيران تمّت في ظل التحضير لجولة تفاوض أميركية إيرانية، ولذلك كلما سمعنا عن نوايا حرب وعن تهديد بالحرب لا تكون الحرب، وكلما سمعنا عن انفراجات وتفاوض يجب أن نحذر خطر شن حرب، والتهديد بالحرب له وظيفة لا تقل شأناً عن وظيفة الحرب فهو خطاب موجّه نحو داخل الدول المستهدفة بهدف استنهاض قوى محلية ودفعها للمواجهة والضغط لانتزاع تنازلات كما جرى مع استجابة لبنان لرفع مستوى التفاوض تحت ضغط التهويل بالحرب التي قيل إنه تم إبعادها بفعل التنازلات ثم تمّت العودة للتهديد بالحرب مجدداً إلى الواجهة الإعلامية لطلب تنازلات جديدة.



- قال مصدر إعلامي إن رسالة الإنتربول الفرنسيّ حول طلب توقيف شخصيات سورية من مسؤولي النظام السابق هي إجراء روتيني تضمن توجيه الرسالة ذاتها إلى أربع دول يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء منها روسيا ولبنان رغم معرفة القضاء والأمن في فرنسا أن الأسماء المذكورة موجودة في روسيا، لكن بعض الإعلام اللبناني لأسباب معلومة قدم الأمر بصيغة اتهام موجّه للبنان باستضافة هؤلاء واستغرب المصدر تسرّع نائب رئيس الحكومة بالتعليق على تقارير قناة الجزيرة بدعوة الأجهزة الأمنيّة للتحقيق بينما يمكن طرح سؤال ساذج حول أهم خبر في التقارير يقول بوجود 200 طيار في أحد الفنادق والرقم كبير إلى حد يصعب إخفاؤه والقناة تملك قدرات تتيح لها تصوير الفندق ورصد الداخل والخارج والسؤال لماذا لم يذكر اسم الفندق ما دامت القناة وصلت إلى خدمة الغرف في الفندق وعرفت أن هؤلاء يتلقون وجبة واحدة في اليوم، ويا ليت نائب رئيس الحكومة قال إن الجهد المبذول في التقارير يستحق التقدير لكن يا حبذا لو ذكروا اسم الفندق لتذهب الأجهزة الأمنية إليه فوراً.