الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تعا قلّو بيزعل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 14-3-2023
اسرار
2023-03-14 | 00:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 14-3-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
الجمهورية
- أبدت شخصية نيابية ثقتها في أنّ مرشحاً يترأس تياراً سياسياً ويُقدّم نفسه توافقياً هو من سيُنتخب في النهاية رئيساً للجمهورية.
- يُحاذر مسؤولون ونواب الإدلاء بتصريحات حول أداء المصارف لأنّ ما سيقولونه سيكون مجافياً للواقع.
- فوجىء زوار رئيس تيار سياسي بقوله: أنا على يقين أنه في فترة ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر ستُلغى مجموعة الإجراءات التي اتّخذت بحقي.
اللواء
- تربط مصادر متابعة بين الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان برعاية القضاء اللبناني من قبل قاضية فرنسية ضليعة.
- يكاد نائب تغييري يغيب بالكامل عن الأنشطة الشعبية لجهة سياسية حزبية، دعمته وجاءت به إلى الندوة البرلمانية!
- فتح رئيس تيار معروف خط اتصال دائماً مع "مفاوض غير مدني" حول إمكان إحداث خرق مع حزب منافس قوي على ساحته.
نداء الوطن
- يعاني وزير في الحكومة الحالية من وضع مالي حرج في أعماله الخاصة يدفعه إلى اتخاذ مواقف سياسية لتأمين السيولة لنشاطه.
- توقفت مراجع مختصة عند الأسباب التي تقف وراء عدم إخضاع البصل المستورد من احدى الدول العربية للفحوص المخبرية، خصوصاً وأنّ دولاً خليجية رفضت إدخاله إلى أسواقها في العام 2019 لاحتوائه على بقايا مبيدات زراعية.
- تدخل عميد إحدى الكليات في الجامعة اللبنانية من أجل شطب اسم طالب غير مدني من لائحة الناجحين في مباراة الدخول للدراسات العليا، ما أدى إلى استبدال العميد بأستاذ آخر.
الأخبار
- علم أن لقاءات واتصالات رفيعة المستوى عقدت في الأسابيع القليلة الماضية على مستوى حكومات وقوى محور المقاومة، خصوصاً بين إيران وحزب الله وسوريا، تم الاتفاق خلالها على استراتيجية موحدة للعمل في المرحلة المقبلة انطلاقاً من التطورات الكثيرة الجارية حالياً، وفي مقدمها تقدم المساعي الروسية - الإيرانية لتعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا، والوساطة التي أطلقتها سلطنة عمان بين السعودية وسوريا. وستكون للاتفاق السعودي - الإيراني انعكاساته المباشرة على هذه الاستراتيجية.
- لفت ديبلوماسي عربي في بيروت إلى أن الجلسات التي يعقدها الديبلوماسيون العرب والأجانب في ما بينهم، تتناول منذ فترة الأخبار عن تدهور العلاقات بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الأخبار الواردة من البلدين تتحدث عن خلافات تتجاوز التنافس القائم حول الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات والتي طلبت السعودية منها نقل مكاتبها الرئيسية إلى الرياض كيلا يتوقف التعامل معها، إضافة إلى عملية نقل كل المؤسسات الإعلامية الواقعة تحت سيطرة السعودية من دبي. وتحدث الديبلوماسي عن أن الخلاف بين الجانبين يترجم إرباكاً عند حلفاء مشتركين لا سيما مصر، بينما تسعى قطر إلى الاستفادة من الأمر لتعزيز علاقاتها بالسعودية على حساب الإمارات. ولفت الديبلوماسي إلى أن قرار أبو ظبي عدم تعيين سفير جديد في لبنان بصلاحيات كاملة يعود إلى رغبة حاكم الإمارات بعدم الدخول في أي نزاعات مع السعودية حول لبنان.
- تبين أن الزيارة الأخيرة التي قام بها النائبان تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى الرياض لم تؤت ثمارها، إذ إن جدول المواعيد التي كان يفترض إنجازه تعثر أكثر من مرة بسبب انشغالات طارئة للمسؤولين السعوديين المعنيين. مع الإشارة إلى أن الوفود اللبنانية التي تزور الرياض تلتقي عادة إما رئيس المخابرات خالد الحميدان أو المنسق في ملف لبنان نزار العلولا.
الأنباء
- خطوة مطلبية تصعيدية قد تكبر اذا لم يتم التجاوب مع المطالب المطروحة.
- فترات الاستقرار على منصة مالية باتت قصيرة جداً مقارنة بمراحل سابقة والتقلّبات باتت أسبوعية ان لم تكن يومية.
البناء
- يقول خبير سويسري كان يتولى تحضير ورشة حوار لبناني إنه سأل أحد دعاة الفدرالية عن قضايا الخلاف في لبنان فقال السياسة الخارجية والدفاعية والمالية، فأجابه لكن هذه هي الثوابت التي تبقى مركزية في الفدرالية ولا يلحقها الاستقلال والتغيير فأنتم تقترحون دواء جيداً لكن للمرض الخطأ.
- يقول خبير مالي دولي لصحيفة نيويورك تايمز إن انهيار مصرف سيليكون فالي ليس إلا بداية انهيار مصرفي عالمي بفعل تداعيات حرب أوكرانيا بعد تسييس العمل المصرفي وأزمة الطاقة وزيادة التضخم فالفوائد فتعثر الدائنين وبدء بيع الأصول والتهافت على الودائع سيزداد رغم التطمينات الحكومية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 11-03-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-03-13
أسرار الصحف 13-03-2023
صحف اليوم
2023-03-13
أسرار الصحف 13-03-2023
0
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
0
اسرار
2023-03-10
أسرار الصحف 10-03-2023
اسرار
2023-03-10
أسرار الصحف 10-03-2023
0
اسرار
2023-03-09
أسرار الصحف 09-03-2023
اسرار
2023-03-09
أسرار الصحف 09-03-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
0
اسرار
2023-03-10
أسرار الصحف 10-03-2023
اسرار
2023-03-10
أسرار الصحف 10-03-2023
0
اسرار
2023-03-09
أسرار الصحف 09-03-2023
اسرار
2023-03-09
أسرار الصحف 09-03-2023
0
اسرار
2023-03-07
أسرار الصحف 7-3-2023
اسرار
2023-03-07
أسرار الصحف 7-3-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
0
صحف اليوم
01:22
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:22
برّي "يتحسّر" على فرنجية... وجنبلاط على موقفه: لا "لرئيس طرف"! (نداء الوطن)
0
أمن وقضاء
2023-03-02
حريق كبير داخل حرش في بلدة بطرماز قضاء الضنية (فيديو)
أمن وقضاء
2023-03-02
حريق كبير داخل حرش في بلدة بطرماز قضاء الضنية (فيديو)
0
اقتصاد
2023-03-09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-03-09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
0
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
3
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
5
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
6
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
7
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
8
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store