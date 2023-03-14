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أسرار الصحف 14-3-2023

اسرار
2023-03-14 | 00:58
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أسرار الصحف 14-3-2023
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أسرار الصحف 14-3-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

الجمهورية

- أبدت شخصية نيابية ثقتها في أنّ مرشحاً يترأس تياراً سياسياً ويُقدّم نفسه توافقياً هو من سيُنتخب في النهاية رئيساً للجمهورية.

- يُحاذر مسؤولون ونواب الإدلاء بتصريحات حول أداء المصارف لأنّ ما سيقولونه سيكون مجافياً للواقع.

- فوجىء زوار رئيس تيار سياسي بقوله: أنا على يقين أنه في فترة ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر ستُلغى مجموعة الإجراءات التي اتّخذت بحقي.


اللواء

- تربط مصادر متابعة بين الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان برعاية القضاء اللبناني من قبل قاضية فرنسية ضليعة.

- يكاد نائب تغييري يغيب بالكامل عن الأنشطة الشعبية لجهة سياسية حزبية، دعمته وجاءت به إلى الندوة البرلمانية!

- فتح رئيس تيار معروف خط اتصال دائماً مع "مفاوض غير مدني" حول إمكان إحداث خرق مع حزب منافس قوي على ساحته.


نداء الوطن

- يعاني وزير في الحكومة الحالية من وضع مالي حرج في أعماله الخاصة يدفعه إلى اتخاذ مواقف سياسية لتأمين السيولة لنشاطه.

- توقفت مراجع مختصة عند الأسباب التي تقف وراء عدم إخضاع البصل المستورد من احدى الدول العربية للفحوص المخبرية، خصوصاً وأنّ دولاً خليجية رفضت إدخاله إلى أسواقها في العام 2019 لاحتوائه على بقايا مبيدات زراعية.

- تدخل عميد إحدى الكليات في الجامعة اللبنانية من أجل شطب اسم طالب غير مدني من لائحة الناجحين في مباراة الدخول للدراسات العليا، ما أدى إلى استبدال العميد بأستاذ آخر.


الأخبار

- علم أن لقاءات واتصالات رفيعة المستوى عقدت في الأسابيع القليلة الماضية على مستوى حكومات وقوى محور المقاومة، خصوصاً بين إيران وحزب الله وسوريا، تم الاتفاق خلالها على استراتيجية موحدة للعمل في المرحلة المقبلة انطلاقاً من التطورات الكثيرة الجارية حالياً، وفي مقدمها تقدم المساعي الروسية - الإيرانية لتعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا، والوساطة التي أطلقتها سلطنة عمان بين السعودية وسوريا. وستكون للاتفاق السعودي - الإيراني انعكاساته المباشرة على هذه الاستراتيجية.

- لفت ديبلوماسي عربي في بيروت إلى أن الجلسات التي يعقدها الديبلوماسيون العرب والأجانب في ما بينهم، تتناول منذ فترة الأخبار عن تدهور العلاقات بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الأخبار الواردة من البلدين تتحدث عن خلافات تتجاوز التنافس القائم حول الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات والتي طلبت السعودية منها نقل مكاتبها الرئيسية إلى الرياض كيلا يتوقف التعامل معها، إضافة إلى عملية نقل كل المؤسسات الإعلامية الواقعة تحت سيطرة السعودية من دبي. وتحدث الديبلوماسي عن أن الخلاف بين الجانبين يترجم إرباكاً عند حلفاء مشتركين لا سيما مصر، بينما تسعى قطر إلى الاستفادة من الأمر لتعزيز علاقاتها بالسعودية على حساب الإمارات. ولفت الديبلوماسي إلى أن قرار أبو ظبي عدم تعيين سفير جديد في لبنان بصلاحيات كاملة يعود إلى رغبة حاكم الإمارات بعدم الدخول في أي نزاعات مع السعودية حول لبنان.

- تبين أن الزيارة الأخيرة التي قام بها النائبان تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى الرياض لم تؤت ثمارها، إذ إن جدول المواعيد التي كان يفترض إنجازه تعثر أكثر من مرة بسبب انشغالات طارئة للمسؤولين السعوديين المعنيين. مع الإشارة إلى أن الوفود اللبنانية التي تزور الرياض تلتقي عادة إما رئيس المخابرات خالد الحميدان أو المنسق في ملف لبنان نزار العلولا.


الأنباء

- خطوة مطلبية تصعيدية قد تكبر اذا لم يتم التجاوب مع المطالب المطروحة.

- فترات الاستقرار على منصة مالية باتت قصيرة جداً مقارنة بمراحل سابقة والتقلّبات باتت أسبوعية ان لم تكن يومية.


البناء

- يقول خبير سويسري كان يتولى تحضير ورشة حوار لبناني إنه سأل أحد دعاة الفدرالية عن قضايا الخلاف في لبنان فقال السياسة الخارجية والدفاعية والمالية، فأجابه لكن هذه هي الثوابت التي تبقى مركزية في الفدرالية ولا يلحقها الاستقلال والتغيير فأنتم تقترحون دواء جيداً لكن للمرض الخطأ.

- يقول خبير مالي دولي لصحيفة نيويورك تايمز إن انهيار مصرف سيليكون فالي ليس إلا بداية انهيار مصرفي عالمي بفعل تداعيات حرب أوكرانيا بعد تسييس العمل المصرفي وأزمة الطاقة وزيادة التضخم فالفوائد فتعثر الدائنين وبدء بيع الأصول والتهافت على الودائع سيزداد رغم التطمينات الحكومية.

أخبار لبنان

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أسرار الصحف 11-03-2023
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