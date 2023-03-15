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أسرار الصحف 15-03-2023
اسرار
2023-03-15 | 00:35
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أسرار الصحف 15-03-2023
النهار
تدرس ادارات مدارس خاصة دولرة الاقساط بشكل كامل للسنة الدراسية المقبلة للتمكن من تلبية مطالب المعلمين وتوفير المصاريف الضرورية للاستمرار وفق قول مديرين.
عُلم أن زيارة زعيم سياسي الى دولة خليجية تصبّ في خانة دعم هذه الدولة لأحد المستشفيات والحصول على مساعدات من رجال أعمال مقرّبين منه
أخذ الإشكال بين ناديين بارزين الأحد المنصرم أبعاداً سياسية وطائفية، الى حدّ شتم بعض الرموز الوطنية
يلاحَظ، ربطاً بالإنهيار المالي والإقتصادي، تراجع كبير في حركة الأسواق، وانعدام السير في معظم الشوارع، إلى إقفال محال كثيرة في مناطق مختلفة
عُلم أن اللقاءات المتكرّرة لسفيرة دولة كبرى مع مرجعية نيابية، متّصلة بتوافق بينهما على مواكبة السفيرة لدور المرجع المذكور.
**************
الجمهورية
في معرض تعليقه على حدث إقليمي بارز، قال أحد كبار السياسيين: الله يستر شو "مخبّالنا" بعد.
بدا أنّ فريقاً يدعم علناً وبوضوح مرشحاً معيّناً لم يقطع الأمل في جمعه مع رئيس تكتل نيابي يعارض ترشيحه بقوة.
تستعدّ كتلة نيابية وازنة لتحضير قانون في مجلس النواب على سلوك عام لشخصية مالية أصبح رائجاً جداً.
**************
اللواء
جرت مساعٍ بعيدة عن المتابعة، تقضي بترتيبات غير صادمة لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان، اذا حضر الى قصر العدل اليوم..
أعاد تصريح قطب وسطي خلط "الحسابات الرقمية" في ما خصّ الرئاسة الاولى، اذا حدث اتفاق مسيحي على سلة مرشحين.
استغل خبثاء تحويلات التربية لدعم بالدولار للاساتذة والمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني لدس اسماء من غير الاساتذة ليقبضوا على الـ O.M.T.
**************
نداء الوطن
لا تستبعد مصادر سياسية أن يعلن جبران باسيل ترشحه في مرحلة من مراحل التجاذب الرئاسي لتعقيد المسار وفرض نفسه صانعاً للرئيس.
يُتوقع أن يلتقي وفد من مجموعة "اتحاديون" التي تدعو إلى الفيدرالية وفداً من "حزب الله" للتباحث في طروحات المجموعة للصيغة اللبنانية.
عُلم أن زيارة الوفد العوني الى بكركي للمطالبة بتقسيم انتخاب بلدية بيروت كانت مدعمة بوثائق عن فساد كبير في المجلس البلدي الحالي والسابق.
**************
البناء
قال مرجع سياسي إن مؤتمراً للحوار يفتح النقاش حول خطة نهوض وطني سياسية اقتصادية تحت سقف الطائف سيتيح وضع رؤية وبرنامج عمل للحكومة المقبلة ما يجعل الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أقلّ صعوبة، حيث مهمة رئيس الجمهورية رعاية التوافق ورئيس الحكومة تطبيق البرنامج.
استبعد مصدر دبلوماسي قيام واشنطن بعمل أمني داخل السعودية أو في المنطقة عموماً رداً على الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي، خشية أن يؤثر ذلك على التدفق السلس للطاقة من الشرق الأوسط وخشية ذهاب الوضع السعودي إلى الفوضى فتسقط القدرة على ضمان الموارد النفطية.
**************
الأخبار
من نتائج "المصالحة" بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون تراجع الأخير، مطلع الأسبوع الجاري، عن إجراءات اتخذها سابقاً بمنع زوّار سليم من ركن سياراتهم في مواقف داخل حرم الوزارة، والعودة إلى صيانة سيارات موكب وزير الدفاع على نفقة المؤسسة العسكرية. أما في ما يتعلق بالقرارات التي تسببت بالأزمة، والمتعلقة بالتعيينات في المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع وتعليق التعيينات في المحكمة العسكرية وغيرها، فلا يزال النقاش جارياً حولها في انتظار بتها في لقاء "مرتقب" بين الطرفين. فيما لم تصدر عن قائد الجيش بعد أي مذكرة داخلية تلغي المذكرة التي اعتبرت بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح.
بعدما أبدى أعضاء في تكتل الاعتدال الوطني حماسة لانتخاب النائب سليمان فرنجية، عاد أعضاء التكتل ووضعوا أنفسهم بتصرف "القرار السعودي"، رابطين موقفهم من فرنجية بموافقة الرياض. وإذا كان موقف كل من النائبين أحمد الخير وسجيع عطية مفهوماً، فإن المستغرب كان موقف النائب وليد البعريني الذي يصنّف منذ الانتخابات الأخيرة بأنه أقرب إلى تيار المردة منه إلى أي طرف سياسي آخر.
يتجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى رفع شكوى قضائية ضد جمعية المصارف بعد تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الجمعية قدمت رسالة رسمية إلى مجلس النواب تضمّنت معلومات غير صحيحة كان يمكن أن ينتج منها إقرار تشريعات مغلوطة.
مر إعلان النائب نعمه افرام عن ترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية "إذا كان إنقاذ البلد يستوجب ذلك" من دون أي رد فعل من الأقربين قبل الأبعدين، إذ آثر حلفاء افرام، من حزب الكتائب إلى النائب ميشال معوض، عدم التعليق على الأمر ما أربك ماكينة افرام وحال دون تفكيرها بأي خطوات إضافية.
**************
الأنباء
تصريحات مسؤول دولي تفضح تقصير وزارة خدماتية أساسية في القيام بالمطلوب منها في ملف حيوي طال انتظاره.
لوحظ تأجيل مرجعية سياسية لخطوة كان المفترض القيام بها في الأيام الماضية.
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أسرار الصحف 14-3-2023
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