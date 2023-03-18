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أسرار الصحف 18-03-2023

اسرار
2023-03-18 | 00:35
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أسرار الصحف 18-03-2023
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أسرار الصحف 18-03-2023

أسرار الصحف ليوم السبت

صحيفة البناء

ـ خفايا
قال مصدر حقوقي إن ملاحقة رياض سلامة خارجياً وداخلياً مسرحية مصمّمة أطعمت للبنانيين لإعلان براءة سلامة قبل نهاية ولايته وتأمين خروجه نظيف اليدين محصناً ضد أي ملاحقة بعد أن يقدم سلامة بداعي موجب التحقيق ما يكفي من المعلومات المطلوبة للخارج من الوثائق المصرفية السيادية.

ـ كواليس
قال دبلوماسي مخضرم إن الشروط التي وضعها الرئيس بشار الأسد لعقد قمة مع الرئيس التركي رجب أردوغان عدا عن تعبيرها عن سيادية عالية تكسبه مزيداً من المكانة والاحترام لدى شعبه وفي الخارج هي ضربة معلم وضعت الشروط السورية السهلة والمحرجة قيداً على أي تطبيع سعودي ومصري مع تركيا.

صحيفة الجمهورية

ـ مرجع سياسي بارز، رغم الانتقادات التي توجه اليه بالتعطيل، يسعى إلى فك عقدة الإستحقاق الرئاسي، وهو سيزور عاصمة عربية قريباً لهذا الغرض.
ـ أبدى قطب سياسي إنزعاجا مما حمله اليه موفد إحدى المرجعيات في شأن إستحقاق دستوري.
ـ ديبلوماسي عربي توقع أن تحمل الأشهر القليلة المقبلة تطورات إيجابية للبنان.

صحيفة اللواء

ـ همس
ترددت معلومات عن أن قطباً يعمل في الخارج، لتسويق شخصية اقتصادية مالية لعبت دوراً وزارياً، وتعمل في مؤسسة نقدية دولية كبرى!
ـ غمز
لوحظ ان نائباً في تكتل معروف، يقوم بمفاوضات واتصالات خارجية مما يثير حفيظة الوزير المعني، وجهات رسمية وحزبية اخرى.
ـ لغز
لا يُبدي «الثنائي الشيعي» حماساً لأن يتسلم النائب الاول لحاكم المركزي صلاحياته، لذا يمانع من الاقدام على اية خطوة تؤدي الى فراغ قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي.

صحيفة النهار

ـ نقابة المحامين تتّخذ إجراءً بشطب أحد المحامين
عمدت نقابة المحامين امس الى اتخاذ اجراء بشطب احد المحامين من سجلاتها اداريا بعدما تجاوز المعايير والدور التي تحددها المهنة وبالتالي لن يكون في وسعه ممارسة المحاماة لاحقا ما لم يتراجع عن كل ما يقوم به ويتقدم بطلب العودة.

ـ لا موعد جديد لاجتماع مجلس جمعية مصارف
لم يتحدد موعد جديد لاجتماع مجلس جمعية مصارف لبنان للنظر في قرار الاضراب قبل الاثنين المقبل.

ـ مساجلات سياسية
تحوّل ما حصل في مباراة كروية الى مساجلات سياسية في ظل مخاوف وحملات تطاول اتحاداً رياضياً بارزاً وانتماءات بعضه لقوى معروفة الاتجاهات.

صحيفة نداء الوطن

ـ يتردد أنّ بعض مقدمي الخدمات لصالح كهرباء لبنان يقومون باستيفاء المتأخرات في بعض المناطق على أساس سعر صيرفة + 20% فيما يقومون بتسديد تلك المتأخرات لكهرباء لبنان على أساس التعرفة القديمة.
ـ علم أنّ مسعى قام به أحد المرشحين في العاصمة الروسية بغية الدفع باسمه للرئاسة بعدما رشحته قوى بارزة، واجه خيبة أمل نتيجة الجواب الروسي ومفاده "لن نتدخل في الأسماء وندعم من يجمع عليه اللبنانيون".
ـ حاول بعض المتمولين الموارنة ادخال أسمائهم كمرشحين للرئاسة في لائحة كي تروّجها بكركي لكن البطريركية اوقفت بازار الأسماء غير الجديين وحصرت النقاش بمن لهم حظوظ.

الأنباء

*تعارض العواصم

تعارض في مقاربة عواصم معنية بلبنان للموقف الحالي وكيفية الخروج من الأزمة القائمة.

*تأخر الجباية

تأخّر كبير في عملية الجباية من قبل شركة كهرباء لبنان حتى أنها في بعض المناطق لم تبدأ بعد.

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أسرار الصحف 16-03-2023
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