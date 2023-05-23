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o
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22
o
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o
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أسرار الصحف 23-5-2023
اسرار
2023-05-22 | 23:34
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أسرار الصحف 23-5-2023
الجمهورية
- يتقدّم الاستحقاق الرئاسي على ما عداه من ملفات وباتَ إمكان إنجازه متوقعاً في أي وقت خلال أسابيع.
- عُلم أنّ رئيس تيار سياسي بارز قدّم إلى مرجعية مسيحية عالمية دراسة مفصلة حول واقع المسيحيين في الشرق إنطلاقا من وضعهم في لبنان مع اقتراحات محددة لحل الأزمة التي تعصف بهم.
- تهرّب أكثر من مسؤول حكومي من الرد على مجموعة أسئلة وردت إليه تسأله عن موقف لبنان الرسمي من مشهد أمني خطير.
اللواء
- بحسب عارفين، فإن النظام في سوريا ليس بوارد التفاوض مع لبنان قبل انتخاب رئيس ترتاح له دمشق.
- جرت اتصالات سريعة بين نواب وفعاليات "للملمة" إشكال بحري، كاد يُحدث تفاعلات.
- تتحدث مصادر المعلومات عن توجه لدى الجهات المصرفية، للبحث الجدّي عن مخارج للودائع، بالتنسيق مع المؤسسات النقدية الدولية.
نداء الوطن
- أبدت جهة حزبية امتعاضها العلني من ممارسات أحد أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء والمحسوب عليها، كونه تسبب بنفور وتوتر مناطقي - طائفي على خلفية توزيع الكهرباء التي ينتجها معمل بسري.
- أبلغت قيادتا أمل و"حزب الله" المحازبين ورؤساء البلديات بالاستعداد للانتخابات البلدية في ضوء احتمال قبول الطعن المقدم بقانون تأجيلها.
- حسمت مصادر سياسية في "الثنائي الشيعي" جازمة ألا رئيس للجمهورية خلال هذا الصيف.
البناء
- علق خبير في الشؤون التركية على إعلان المرشح الثالث عن دعمه للرئيس أردوغان بأن صفقة بين أردوغان والأميركيين تضمنت ربط الانسحاب التركي من سوريا بالانسحاب الأميركي. وهذا ما يفسّر كلام الرئيس السوري في القمة العربية عن العثمانية والإخوانية.
- قال مصدر وزاري إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال يشتري الوقت في اتخاذ قرار الذهاب الى سوريا على رأس وفد حكومي، رغم النصائح السعودية والمصرية المرفقة بالاستعداد للمساعدة بانتظار الجواب الأميركي على طلب السماح بالزيارة.
الأخبار
- تراقب سفارات أجنبية حركة المخيمات الفلسطينية، لا سيما تزايد نشاط حركة "حماس" مقابل تراجع في نشاطات حركة "فتح". ورصدت هذه السفارات أن الحال البديلة لـ"فتح" التي حاول القيادي الفلسطيني المنشق عن الحركة المقيم في الإمارات محمد دحلان تشكيلها تراجعت كثيراً في المرحلة الأخيرة، بما يترك الساحة مفتوحة أمام "حماس" التي تحظى بدعم حزب الله، بالتزامن مع حالة تآكل تصيب السلطة الفلسطينية في الضفة. وفي هذا السياق، حاولت جهات تعمل تحت غطاء منظمات دولية، الوصول إلى إحصاءات حول العائلات الفلسطينية في المخيمات التي تستفيد من مساعدات اجتماعية غذائية وصحية، وتتركز الأسئلة عما إذا كان الداعم هو حزب الله أم حركة حماس.
- تُسجّل منذ فترة اعتداءات يقوم بها مجهولون على مزارات ورموز دينية مسيحية في مناطق الأطراف. وفي حين، تتهم بعض البلديات نازحين سوريين بالوقوف وراء هذه الأعمال بدافع السرقة، لا تملك الأجهزة الأمنية معلومات واضحة حول خلفيات هذه الاعتداءات، فيما تدرجها جهات سياسية في خانة "تخويف المسيحيين" لأهداف سياسية.
- تشكو غالبية الأجهزة الأمنية من صعوبات في استيعاب مزيد من الموقوفين، مع ازدياد معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين في السجون. ويتسبّب ذلك، بحسب مصادر أمنية، في إعاقة عمليات توقيف عدد من المجرمين، بينما تسعى الأجهزة إلى دفع التواصل قدماً مع الأجهزة الحكومية السورية، عبر ترحيل الموقوفين من حملة الجنسية السورية لتخفيف الاكتظاظ.
- يدور صراع خفي بين السفارتين الأوكرانية والروسية في بيروت، إذ تعمل الأولى، بين حين وآخر، على تحريك تظاهرات مؤيدة لكييف في العاصمة اللبنانية، ليرد مؤيدون لروسيا بمسيرات مضادة. وتستند السفارتان في هذه التحركات إلى عدد كبير من اللبنانيين الذين تلقوا علومهم في أوكرانيا وروسيا.
- أوقف مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات، أمس، رئيس مركز التنظيم المدني في زحلة واثنين من الموظفين هما كشّاف ومهندسة، إضافة إلى شرطي بلدي، بعدما ثبت تورّطهم في تزوير معاملة كشف على مبنى في بلدة جديتا. فقبل شهرين، اكتشف محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده التلاعب الحاصل، فطلب من القضاء التحرّك. وبعد موافقة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بحسب التسلسل الإداري، باشر بركات التحقيقات ليتبيّن أن نتيجة كشف التنظيم غير مطابقة لوضع المبنى.
الأنباء
- موعد حُدّد في وقت سابق لن يكون حاسماً ولا نهائياً لكنه سيشكل محطة على خط استحقاق أساسي.
- اعلان فريق عن حقيقة موقفه من مفاوضات قائمة حمل اشارات غير واضحة حول مقاربته للمرحلة.
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اسرار الصحف 22-05-2023
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