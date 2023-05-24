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أسرار الصحف 24-05-2023
اسرار
2023-05-23 | 23:53
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أسرار الصحف 24-05-2023
أسرار الصحف 24-05-2023
النهار
يتعرض الرئيس فؤاد السنيورة لحملة عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشارك فيها رجال دين متشددون لانه قال ان الشاطئ للجميع وليس مقبولاً ان يفرض أي طرف ما يريده على الاخرين.
لوحظ ان نواب صيدا وفاعلياتها التزموا شبه حياد حيال المعركة التي دارت عند شاطىء المدينة خوفا من خسارة اصوات الاسلاميين المتشددين في اي استحقاق مقبل.
يبدي مسؤولون ارتياحهم لغياب الموقف الاميركي في قضية ملاحقة الحاكم رياض سلامه ويجعلهم اكثر اطمئنانا الى الفترة المتبقية من ولايته
يقول مسؤول في حزب ممانع ان الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي يتدرج من الرفض الكلي الى التزام الحياد الايجابي قبل “الخطوة المباركة”.
يلاحظ أن تغريدات مرجع سياسي تحمل غمزاً من قناة دول خليجية، واستذكاراً لحقبات ومراحل السبعينيات، والقلق من التسوية المقبلة على البلد.
الجمهورية
في تقرير وارد من عاصمة دولة اغترابية انّ حالاً من التبرّم الشديد تسود الجالية اللبنانية فيها جرّاء الزيارات المكثفة والمطالبات الدائمة بالدفع من دون تقديم الأسباب المُقنعة.
كشفت شخصية سياسية أنها تبلّغت من جهة دبلوماسية مؤثرة التناغم مع ترشيح مرشح بارز لاستحقاق كبير.
عُلم أنّ أحد السفراء الغربيين في لبنان أبدى اهتماماً بنشاطٍ لافت نظّمه حزب كبير واستفسر من بعض المسؤولين عن تفاصيله وأبعاده.
اللواء
شكلت المناورة الأخيرة، مفاجأة غير محسوبة للذين تابعوا الوقائع المتقنة للعمليات المدرجة ضمن الفعاليات الميدانية.
لعبة «عضّ الأصابع» بين «الثنائي المسيحي» حول مرشح رئاسي، أدت إلى إطاحة المرشح والمفاوضات أيضاً..
تبيّن بالأسماء والمبالغ من هم أصحاب الحسابات التي حولت أموالاً إلى أوروبا والوضعية القانونية لكل من هذه الحسابات.
نداء الوطن
يتباهى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بشراكة تياره مع شخصية سنيّة تعتقد أنها قد تكون مرشحة لرئاسة الحكومة، في معركة رياض سلامة، متجاهلاً أنّ تلك الشخصية تحوم حولها الشبهات، على أكثر من مستوى.
تبين أنّ نظام الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت قد شهد تعديلات من دون موافقة مجلس النقابة أدت إلى الاطاحة بعدد كبير من الضمانات الصحية للمحامين أنفسهم الذين باتوا يخضعون لأحكام وشروط عقود التأمين التجارية.
لوحظ أن جمعية تتلقى تمويلاً من دولة أوروبية ذات أهداف سياسية في لبنان، كثفت نشاطها في مناطق تابعة لقوى سياسية موالية بعد تحسن العلاقة بين الدولة وهذه القوى.
البناء
قال دبلوماسي غربي إن الضجيج الإسرائيلي الحالي حول سورية وإيران بنسبة كبيرة منه هو تعبير عن القلق من مضمون الرسالة الفعلية التي يريد السيد حسن نصرالله توجيهها عبر المناورة وأن إطلاق المواقف عشية خطاب مرتقب للسيد نصرالله هو مقدّمة لقراءة ما سيرد في الخطاب.
توقع مصدر مالي تغيير الحكومة لموقفها من تعيين بديل لحاكم المصرف المركزي ولو بصورة مؤقتة او اعتماد تسلّم أحد نوابه للمنصب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بعدما صدر موقف أميركيّ رسميّ يطالب بتعيين بديل، وعن التعيين تساءل عما إذا كان الأميركيون أرسلوا الاسم البديل أيضاً.
الأنباء
سُجلت مشاركة لافتة لمسؤولة رفيعة في تيار سياسي في نشاط غير مدني لأحد الحلفاء رغم الفتور العلني في العلاقة.
تكثر حالات التمايز داخل جهة سياسية واخرها ما صدر من مبادرة تبدو غير منسقة مع رأس الهرم.
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الصحف
أسرار الصحف 23-5-2023
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