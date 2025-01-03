اسرار الصحف المحلية 03-01-2025

النهار



توقع قريبون من الوزير السابق زياد بارود ان يعبر عن موقفه من الاستحقاق الرئاسي في الايام التي تسبق موعد 9 كانون الثاني



علم أن أوكرانيا عيّنت قائما بالأعمال في لبنان ليقوم بمهام السفارة كان سفيراً في إحدى الدول الأفريقية، لكن صفة سفير تحتاج إلى رئيس جمهورية ليقدم له اعتماده، وقد بدأ يلتقي ويتواصل مع جميع المكونات السياسية.



اثار قول شخصيات ناصرية ويسارية من بيروت والمناطق انه اذا لم تنسحب اسرائيل من البلدات الحدودية في الجنوب سيجري العمل على اطلاق جبهة مقاومة جديدة الكثير من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار ان تلك الشخصيات لا تملك العديد والعتاد ولا المال اللازم.



مرشح رئاسي يحاول استقطاب وجوه سياسية واعلامية ويعدها بالعمل الى جانبه اذا وصل الى قصر بعبدا .



ناشطون دروز من السويداء يحضرون الى بيروت ويلتقون شخصيات من طائفتهم بعيدا من الاعلام.



نائب سني يردد بانه لن يمارس الا اقتناعاته في انتخاب الرئيس. ويرفض وضعه في جيب احد.



ناشط سني في الجنوب تلقى اشادات من النازحين من ابناء منطقته على وقوفه الى جانبهم ابان الحرب وتقديمه المساعدات لهم من دون ضجيج اعلامي.



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الجمهورية



نقل مسؤولون في مؤسسة مالية دولية أنّ التطوّرات التي شهدها لبنان، فرضت واقعاً جديداً لم تعد تتلاءم معه اتفاقات وتفاهمات سابقة، وصار من الضروري عقد اتفاقات جديدة.



نُقِل عن مسؤول كبير قوله: حتى الآن ما زلتُ مقتنعاً أنّ الأحزاب المسيحية الكبرى لا تريد رئيساً للجمهورية.



قال ديبلوماسي أوروبي، إنه لم يَعد هناك أي دور للجنة الخماسية في شأن الملف الرئاسي، إذ إنّ مهمّتها انتهت، وما يصدر عن أحد السفراء من مواقف واجتهادات يلزمه وحده، ولا يُعبّر عن رأي المجموعة.



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اللواء



يجري تزاحم عربي- إقليمي- دولي حول المساعدات الإنسانية، وورش إعادة الإعمار في كُلٍّ من لبنان وسوريا..



يقوم سوريون يعملون أو مقيمون في لبنان بزيارات عادية إلى بلادهم، لكن يرغبون البقاء حيث هم، حتى يقضي لله أمراً كان مقضياً..



يجري التدقيق في عدد النواب الشيعة الذين سيشاركون في جلسة 9 ك2 الجاري..



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نداء الوطن



تفسِّر مصادر خبيرة في الشؤون الرئاسية أن "صمت" رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا يعني مطلقاً أنه يحتفظ بكلمة السر أو "الورقة المستورة" بل يعكس أن الأمور بالنسبة إليه لم تنضج بعد وأن "الصمت أقل كلفة من الكلام".



نصحت مصادر ديبلوماسية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن ينشر محضر جلسة مجلس الوزراء التي تمّت فيها الموافقة على اتفاق وقف النار، لوقف المزايدات في موضوع التنصّل من بنوده.



تجزم مصادر سياسية بأنه في حال تمت عملية انتخاب رئيس بأسلوب "التهريبة" فإن العقوبات ستوضع بالجملة على أكثر من مسؤول في الدولة، تشريعياً وتنفيذياً.



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البناء



علّق دبلوماسي عربي على زيارة الوفد الوزاري السوري إلى السعودية وما يتوقع منه فقال إن الموقف السعودي خصوصاً والخليجي عموماً، تجاه الوضع الجديد في سورية يشبه الموقف من العلاقة مع النظام السابق بعد العودة إلى الجامعة العربية، ومحوره أولاً لا إمكانية لتجاوز نظام العقوبات الأميركي على الصعيد الاقتصادي. ومثلما كانت مخرجات اجتماع عمان خريطة طريق لبذل جهد عربيّ يساعد في إلغاء أو تخفيف العقوبات مع النظام السابق فإن مخرجات اجتماع العقبة هي خريطة اليوم. وفي المرتين المدخل هو القرار 2254 والتمهيد لانتخابات تنتج حكومة شرعية وفق دستور جديد؛ أما الأمر الثاني فهو أن الحضن العربي لا يتسع لنظام يقدّم علاقاته مع محور إقليمي آخر على المحور العربي، وبدلاً من إيران في حال النظام السابق تصبح تركيا ونفوذها هي القضية مع النظام الجديد.



قال مرجع سياسيّ إن تجربة لبنان السياسية مع النظام الطائفي تثبت استعصاء إلغاء الطائفية، لكنها ربما تفتح الطريق لتعديلات فيه تحصر الطائفية بالمراكز الأولى في الدولة لكنها تنقل رئاسة الجمهورية إلى الطوائف الصغرى مداورة وتجعل رئاستي مجلس النواب والحكومة مداورة بين السنة والشيعة عند المسلمين، والموارنة والأرثوذكس عند المسيحيين، وأضاف أنه لو كانت الحالة الطائفية على درجة معتدلة اليوم لفكر اللبنانيّون بدرزي أو أرمني أو كاثوليكي للرئاسة متسائلاً كما كان كمال جنبلاط مناسباً للرئاسة لتجنّب الحرب الأهلية منعته الصيغة الطائفية، ألا يبدو وليد جنبلاط اليوم رئيساً مناسباً لولا الصيغة الطائفية وجمودها؟