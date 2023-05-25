أسرار الصحف 25-05-2023

خفاياقال مصدر حقوقي إن الانحياز إلى إجراءات القضاء اللبناني تحت الشعار السيادي بحق حاكم المصرف رياض سلامة يبقى مشوباً بشبهة تقديم الحماية لسلامة بمنع السفر أو أولوية الملاحقة، ما دامت القاضية عون تعاقب لملاحقته وما دام سلامة حراً طليقاً يتولى حق التصرّف بلا حدود بأموال اللبنانيين.كواليسطلب سفير غربي إلغاء موعد عشاء اليوم بعدما تأكد من تزامنه مع كلمة الأمين العام لحزب الله، وقال لمضيفه إنه لن يكون لائقاً أن نأتي للعشاء ونطلب منك تشغيل التلفاز على قناة المنار أو الميادين وترجمة ما يقوله السيد حسن نصرالله، لكن المضيف أصر عليه بالحضور فيكون عشاء عمل.ألغيت أكثر من زيارة لوزراء كانوا ينوون القيام بها الى عاصمة عربية بانتظار معرفة الآفاق التي يمكن أن تؤدي اليها العالقات العربية .نقل عن رئيس تكتل نيابي أنه أبلغ دبلوماسيا اوروبيا رفيعا ومعنيا بالملف اللبناني أنه لن يمشي بمرشح معلن ولا بمرشح محجوب .تفاعل الخلاف داخل كتلة نيابية بارزة حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي، وشهد أحد اجتماعات الكتلة كلاما قاسيا تجاه بعض الأسماء المطروحة للترشيح لرئاسة الجمهورية.يتردد في اوساط سياسية أن رجل الاعمال الداعم للمرشح سليمان فرنجيه والمتهم بإنفاق اموال وفيرة في اوساط الادارة الفرنسية، بدأ يدفع اموالاً في لبنان إلى جهات تتولى بدورها توزيعه في قطاعات حيوية.ويترقب متابعون انتقال البطريرك الماروني الى باريس وما اذا كانت ستتم على متن طائرة خاصة عرض رجل الاعمال وضعها في تصرفه.بدأ عدد من الشخصيات المسيحية والمارونية تحديدًا تأسيس لوبي يكون داعمًا للمرشح سليمان فرنجيه في حال وصوله الى قصر بعبدا لئلا تتكرر تجربة الرئيس الياس الهراوي الذي كان منزوع الغطاء المسيحي ما اضطره الى الارتماء اكثر في الحضن السوري.كشف نائب رئيس مجلس النواب سابقًا ايلي الفرزلي لبرنامج "حوار النهار" ان جهاد ازعور التقى مرات عدة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وردا على سؤال قال الفرزلي: هذا حقه، زار الحزب ليسوق نفسه ويشرح وجهة نظره. وفي معلومات قريبين من الحزب ان ازعور التقى رعد مرتين مطلع العام الجاري، ولم يتحدث معه الحزب لا من قريب ولا من بعيد بملفه كمرشح بل جرى استقباله كشخصية سياسية. ولم يعلم اذا كان تسريب خبر اللقاءين جاء صدفة ام عملاً مقصودًا في توقيته لطي صفحة ترشيحه من دون عودة الى الوراء.همسيدور لغط حول مهمة رئيس تيار في دولة أوروبية، إذ إن مسؤول الملف الرئاسي اللبناني في العاصمة المعنية التقاه، وساد فتور وتباعد خلال اللقاء.غمزأعيد ترتيب لائحة المرشحين الأكثر حظوظاً في الوصول إلى بعبدا، وما يزال الإسمان اللذان طُرحا في الجلسات الأولى في الواجهة عربياً ودولياً.لغزحسب مطلعين، نجحت السلطات في احتواء الضغوطات الأوروبية والدولية عبر مذكرات التوقيف بحدود غير نهائية.تبّين أن المرشح الحقيقي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لحاكمية مصرف لبنان هو منصور بطيش، وذلك بعدما أغدق الوعود على غيره.يتردد أن نائبة منتخبة ما زالت تتقاضى راتبها من الجامعة اللبنانية إضافة الى مخصصاتها من مجلس النواب، خلافًا لأحكام القانون رقم 46 للعام 2017 الذي يمنع الجمع بين راتبين من القطاع العام.يقال إن وزارة العمل قد أصدرت ترخيصًا بانشاء نقابة خاصة بمقاولي الانشطة من البترولية ما يُعد انتقاصًا من دور نقابة مقاولي الاشغال العامـة القائمة منذ العام 1965.*تسريبات ناشطةتنشط التسريبات الإعلامية باتجاه واحد بقصد حرف حقيقة الأمور على خط استحقاق أساسي.*تسويق للإحراجتسويق بعض الأسماء بقصد الإحراج وإنْ بدت من باب المزايدات.