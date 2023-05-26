أسرار الصحف 26-05-2023

الأنباء



*تمنيات لا معطيات

تستمر الإشارات والتسريبات المتعلقة بظروف استحقاق رئاسة الجمهورية على قاعدة التمنيات لا على مستوى الواقع والمعطيات.



*تغييب الرمزية

مناسبة وطنية يتم تغييب رمزيتها الحقيقية العامة سنوياً بفعل تعامل مختلف الافرقاء السياسيين معها وكأنها تخصّ جهة دون أخرى، فيما هي صناعة تضحيات لبنانية متراكمة شارك فيها العديد من الأطراف.