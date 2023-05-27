اسرار الصحف 27-05-2023

توقع مصدر نيابي ان تصدر مذكرات توقيف وملاحقة بحق حاكم مصرف لبنان من دول اوروبية اخرى بعد فرنسا والمانيا، واهمها اللوكسبورغ وبلجيكا وانكلترا، حيث تم تحويل الحسابات لتمويه مسارها وهدفها الحقيقي .لم تتحرك النيابة العامة المالية في موضوع التحويلات والعمولات والوثائق التي تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي موظفة سابقة في مصرف معروف وقد ادعى عدد من موظفيه بان التهم الموجهة اليهم عارية من الصحة لكنهم لا يملكون قرينة البراءة ما لم يفتح تحقيق يثبت براءتهم.رغم الضائقة المالية في الاجهزة الامنية الا ان جهازا لا يزال ينفق الكثير من المخصصات السرية في غير مكانها الصحيح ولخدمات شخصية مع الذين تربطهم علاقات جيدة بمديره العام.ما يزال موقف دولة كبرى من قضية الحاكم رياض سلامة يكتنفه غموض، وسط معلومات عن استمرار دعم الحماية له، خلال فترة تولِّيه منصبه..رفضت نائبة ناشطة اعتذار زميلة لها، أو حتى مجرَّد اللقاء بها أو أي شكل من أشكال الاتصال.استدركت جهة أمنية التنويه بمناسبة مرت، بعدما سبقتها أجهزة أخرى للتعبير عن أهمية الإحتفال والإحتفاظ بهذه المناسبة..يتردد أنّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا عبّرت عن انزعاجها من مناورة «حزب الله» العسكرية لكونها تخرق ما اعتبرته ضمانات تضمّنها اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ولكونها تأتي قبل أيام من جلسة استماع ستقوم بها أمام الكونغرس الأميركي قبل تسلمها موقعها الجديد.توقّع مرجع قضائي أن يشهد المجلس الدستوري انقساماً بين الأعضاء يحول دون إصدار قرار بالطعنين المقدمين، أي بتعديلات في قانون الشراء العام وفي قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.تلقت جهات رسمية عدة قوائم بالطلاب المراد توزيعهم على مراكز معينة للامتحانات الرسمية، ما قد يهدد شفافية الامتحانات ونتائجها.تناغم مستجد بين وزير ومرجعية رسمية ظهر بأكثر من خطوة وقرار في الجلسة الحكومية الأخيرة.الأجواء الايجابية المسرّبة حول مفاوضات قائمة تبدو مبالَغ فيها.