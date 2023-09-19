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أسرار الصحف 19-09-2023

اسرار
2023-09-18 | 23:30
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أسرار الصحف 19-09-2023
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أسرار الصحف 19-09-2023

النهار

أوقف فرع المعلومات دركياً في قوى الأمن الداخلي بتهمة تهريب نازحين من البقاع الغربي لبيروت علماً أنه يعمل على سيارة تاكسي خلال إجازته.

يؤكد أحد السياسيين العائدين من واشنطن أن كلمة الفصل رئاسياً هي لدى الإدارة الأميركية وستخرج إلى العلن في وقت غير بعيد.

يقول وزير سابق أن الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية ستنحصر باربعة، اثنان عسكريان واثنان مدنيان، وسيتم الاختيار النهائي في ما بينهم.

يؤكد سياسي مخضرم أن السعودية لن تعطي قطر ورقة الحل اللبنانية ما يعني أن مهمة الموفد القطري قد تتعثر ما لم يكن موفداً من الخماسية.

يقوم حزب ممانع بارز بتوزيع مادة المازوت في معظم المناطق بأسعار مغايرة للسوق وبأقل كلفة.

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الجمهورية

يقول خبير في الشأن المالي إن الحكومة اللبنانية ستعتمد سياسة المماطلة مع صندوق النقد الدولي حتى تظهر نتائج الحفرفي البلوك 9، ويتبين لها إمكان الإستغناء عن الإتفاق مع الصندوق.

أكدت معلومات دبلوماسية أن موقف دولتين جارتين معنيتين بإستحقاق لبناني كبير ليستا على "نفس الموجة"، خلافاً لما يشاع.

قوبل موقف أدلى به عضو كتلة نيابية بارزة، بإعتراض شديد داخل كتلته. 

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اللواء

بات بحكم المؤكد بأن تياراً سياسياً ليس بوارد تسهيل مهمة موفد رئاسي غربي.

لاحظت أوساط معنية أن الشلل القضائي ساهم أيضاً بإطفاء قضية ملاحقة مسؤول نقدي سابق.

ما تزال أصداء ما دار في كواليس الإجتماعات بين بعثة صندوق النقد الدولي والسياسيين والماليين اللبنانيين تتوالى في أجواء فضائح الاداريين السياسية والمالية.

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نداء الوطن

تدخلت مرجعية دينية لثني سفير في وزارة الخارجية عن قراره بالاستقالة بعدما تلقى عرضاً للعمل في الخارج.

يقول دبلوماسيون عرب في مجالسهم إنّهم لا يرون امكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام الحالي، والأرجح أنّ الاستحقاق مؤجل للعام المقبل.

يقال إنّ وزيراً غاب لفترة عن مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة الأخيرة، فاجأ المشاركين من الوزراء بحجم "التنفيخ" الحاصل في وجهه.

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البناء

قال دبلوماسي خليجي إن النفي الأميركي للأبعاد السياسية لصفقة التبادل مع إيران مجرد موقف إعلامي لأن ركيزة الاتفاق تقوم على عدم ممانعة واشنطن بتمكين إيران مالياً واقتصادياً بما يلغي مفاعيل العقوبات التي تتخذ من الملف النووي عنواناً مقابل تحقيق مصالح أميركية لا تتصل بالملف النووي ما يعني أن تفاهمات إقليمية أميركية إيرانية مصلحية يمكن ان تنتج اتفاقاً يلغي العقوبات وأن الملف النووي يمكن أن يستعمل كعنوان.

قال مصدر نيابي إن سقوط ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بات محسوماً، لكن محاولة استخدامه لإسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية قد فشلت وصارت الرئاسة محصورة بين اثنين هما فرنجية وقائد الجيش الذي يقول عن فرضية ترشيحه أحد خبراء الدستور أنه يفهم الترشيح سياسياً ووطنياً، لكنه لا يستطيع فهم كيف يجمع البعض بين دعم هذا الترشيح والدعوة إلى احترام الدستور؟

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الأنباء

خطوة استعراضية كانت بدأت لهدف شعبوي انتهت إلى الفشل باعتراف من أقدم عليها.

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