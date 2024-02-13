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أسرار الصحف 13-02-2024

اسرار
2024-02-12 | 23:30
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أسرار الصحف 13-02-2024
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أسرار الصحف 13-02-2024

النهار

قال مصدر أمني إن إسرائيل باتت ترصد السيارات التي تخلو من أي ذبذبات لاسلكية أو موجات خليوية بعدما منع “حزب الله” عناصره من استخدام أي أجهزة هاتفية خلال تنقلاتهم، في المقابل يستعمل الحزب آلات دقيقة للسيارات تطلق صفارة عند رصد السيارة من المسيّرات بما يتيح لراكبيها تركها بسرعة فائقة قبل توجيه ضربة لها.

يردد موظف سابق وبارز في الدوائر العقارية، أن إقفال عقارية جبل لبنان إنما هو لتغيير المحفظة العقارية، ربطاً بالواقع السياسي والجغرافي وأمور كثيرة، يبقى التكتم عليها سيد الموقف من قبل المطلعين على بواطن الأمور.

تعرضت الفنانة ماجدة الرومي لحملة من جمهور الممانعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد كلامها في الإمارات عن تراجع صورة لبنان من جراء بعض مكوناته التي تسيء اليه.

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الجمهورية

 أكد مرجع سياسي لقريبين منه أنه يتعاطى مع الموفدين الدوليين بلا قفازات وأن بعضهم يخرج من عنده وقد تغيّر لونه.

تقصّد أحد الديبلوماسيين تسريب إحدى اوراق العمل الخاصة بالمفاوضات الأخيرة بغية تعطيل مفاعيل المبادرة التي تخوضها دولة أخرى.

نصح سفراء مجموعة بحوار حول استحقاق بارز تجنّباً لانقسام يُبقي لبنان في وضع إنهياري.

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اللواء

حسب مصدر دبلوماسي، توقفت الاتصالات على جبهة الجهود الآيلة لدفع المسار الرئاسي إلى الأمام!

ما تزال بعض المؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة الوصاية تعاني من اهتراء إداري وتقني وإنتاجي، وتبقى سياسة المحاسيب فيها سيدة الموقف.

دخلت مجموعات حزبية جديدة إلى خطوط التوتر في المنطقة المحاذية للحدود استعداداً لتطورات قد تحدث في أي لحظة!

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نداء الوطن

يتردد أنّ علاقة وزير سابق بارز برئيس جهاز أمني، قد تضرّرت كثيراً بعدما قُدّم الأخير على أنّه مرشح رئاسي.

تعمّد جهاز رقابي تعطيل مشروع مرسوم يرمي إلى رفع مخصصات وبدلات حضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارة بعض المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، ما يهدد استمرارية هذه المجالس وتعطيل عمل تلك المؤسسات.

يتحضر مجلس الوزراء لإعادة قنصل مستقيل إلى الخدمة خلافاً للمادة 65 من قانون الموظفين رغم مضي أكثر من سنة على استقالته وانقطاعه عن الخدمة ما يجعل استقالته مقبولة حكماً، ويهدف هذا الاجراء إلى تكليف القنصل المذكور برئاسة بعثة لبنان في مقرّ مهم.

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البناء

تساءلت مصادر حقوقية غربية عن مستوى الهبوط الأخلاقي الذي أصاب المؤسسات السياسية الغربية عموماً في ضوء ما أعلنته التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ووثق نتائجها الاتحاد الأوروبي حول الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة موظفين من الأونروا في عملية طوفان الأقصى. وانتهت إلى تكذيب الادعاءات الإسرائيلية خصوصاً بعدما عجزت حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية عن تقديم أي دليل على اتهاماتها واكتفائها بالقول إن لديها استنتاجات بأن بعض عناصر القسام المشاركة استفادت من تسهيلات ممنوحة للأونروا. وقالت المصادر الحقوقية لم نكن نتخيّل أن تصدر قرارات بوقف التمويل عن الأونروا كمنظمة أممية من خمس دول غربية كبرى على الأقل بناء على مزاعم يثبت لاحقاً أنها بلا أدلة.

توصّلت تقارير أمنية نشرت نتائجها بعض المواقع الأميركية الى الإجابة عن سؤال حول تأثير فوز أي من المرشحين الرئاسيين إلى الفوز بالانتخابات على الاستقرار العام في أميركا الى اعتبار الاحتمال الأرجح يتمثل ببقاء أميركا دون رئيس معترف به بعد الانتخابات، حيث يسود أوساط مؤيدي الحزبين الكبيرين مناخ التشكيك بنتائج الانتخابات في حال فوز الخصم. وتكشف التقارير عن خطط موجودة لدى جماعات وازنة ومنظمة في الحزبين لتنظيم احتجاجات تصل حدّ العصيان العام وعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات في حال فوز الخصم تصل حد الزحف إلى العاصمة والتهديد بانفصال الولايات المؤيدة عن الدولة الفدراليّة ولا تستبعد ظهور السلاح.

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الأنباء

مادة سجال جديدة على خلفية مشروع يطال قطاعاً أساسياً.

التطورات الميدانية تحمل مؤشرات مقلقة تترجمها مواقف التهديد التصعيدية.

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