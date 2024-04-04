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أسرار الصحف المحلية 4-4-2024

اسرار
2024-04-03 | 23:44
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أسرار الصحف المحلية 4-4-2024
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أسرار الصحف المحلية 4-4-2024

الجمهورية

تتعدّد الإجتهادات السياسية لمرحلة ما بعد وقف القتال في غزة ونتائج أي تسوية على استحقاق لبناني كبير.

طلب مرجع روحي توضيحات من مجلس مذهبي عريق بشأن ما أثير من موقف تصعيدي لمرجع آخر.

تخوّف ديبلوماسي عربي من اشتداد حماوة الحرب على غزة بعد الفطر.

اللواء

حددت دوائر على اطلاع ما بعد عيد الفطر وقتاً متاحاً لضربات الرد على استهداف قيادات في الحرس الثوري في دمشق.

يطل وزير خدماتي بين الحين والآخر على المشهد، متحدثاً عن اقتراحات لوسيط أميركي في شؤون الكهرباء من دون أي ملمح إيجابي أو جدي!

لم تتمكن دوائر وزارة المال من استيعاب طوابير المكلفين الآتين لتسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب في المراكز المالية المخصصة لهذه الغاية

نداء الوطن

عُلم أنّ قيادة جهاز أمن الدولة اتخذت قراراً بسحب كافة العناصر الموضوعين بتصرف شخصيات أمنية وسياسية وقضائية وادارية، لأسباب أمنية من خارج مرسوم التوزيع. وبالفعل فقد تمّ سحب العناصر الموجودين مع العديد من القضاة. في المقابل، سيتمّ إرسال كتاب إلى مجلس الأمن المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأن العناصر الموجودين مع بعض السياسيين والنواب والوزراء السابقين، ومنهم: الرئيس السابق ميشال عون، النائب جبران باسيل، وزير الدفاع موريس سليم، القاضي سهيل عبود، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، وغيرهم..

نقل أحد وزراء الثنائي الشيعي عائلته للعيش خارج لبنان بعد تصاعد حدة الاشتباكات على الحدود الجنوبية والغارات على البقاع في وقت ارتفعت نبرة مواقف هذا الفريق الداعية إلى الصمود والدفاع عن غزة.

اصطحب وزيران سابقان في «اللقاء الديمقراطي» نجليهما للمشاركة في مراسم تأبين زميل لهما، الا أنّه طُلب منهما عدم المشاركة ضمن الوفد الرسمي.

البناء

رأت مصادر إعلامية أن هناك حملة استفزاز يتعرّض لها محور المقاومة وإيران تحت عنوان الاتهام بعدم الردّ على الغارة التي استهدفت القنصليّة الإيرانية وأن هذه الحملة قدمت خدمة تسويقية مجانية من أعداء للمقاومة كتمهيد تشويقيّ للرد الإيراني الآتي وردع استباقيّ ذاتيّ من أعداء المقاومة والمحور لأنفسهم تجاه أي اتهام للرد عند حدوثه بالمغامرة، طالما أنهم استخدموا كل ذخيرتهم الكلاميّة للقول إن عدم الرد سقوط أخلاقي فباتوا ملزمين بالصمت عند حدوث الردّ باعتباره استجابة لواجب أخلاقي.

يترقب الإسرائيليون كلمات يوم القدس لقادة محور المقاومة بعدما ظهر كما تقول وسائل إعلامهم أن كلمات منبر القدس لم تتطرّق إلى الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية والرد عليها وتعكس وسائل الإعلام الإسرائيلية حالة القلق من الرد الإيراني التي يشترك فيها الشارع مع القادة، والخشية من أن تكون الغارة سبباً لاستهداف نوعيّ وتهديد وجوديّ كان الكيان يستطيع تفاديه فتصير الغارة فشلاً يشبه فشل الطوفان.

الأنباء

تطورات إقليمية مستجدة قد تُغرق لبنان أكثر في آتون الصراع القائم.

لوحظ تأخّر إنجاز خطوة كان من المتوقع حصولها منذ أيام.

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