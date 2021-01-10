أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2021 - 13:03
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4 جرحى بإشكال فردي في بزال...

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4 جرحى بإشكال فردي في بزال...
Lebanon News
تطور إشكال فردي بين شبان في بلدة بزال، الى إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، تم نقلهم الى المستشفيات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وباشرت عناصر القوى الامنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات الحادثة وتعقب مطلقي النار.
 
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