4 جرحى بإشكال فردي في بزال...

تطور إشكال فردي بين شبان في بلدة بزال، الى إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، تم نقلهم الى المستشفيات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.وباشرت عناصر القوى الامنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات الحادثة وتعقب مطلقي النار.