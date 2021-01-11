"بلبل" في قبضة قوى الأمن...

الإعلان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات العملانية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين على كل الأراضي اللبنانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الى تحديد مكان أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى:ه. ي. (مواليد عام 1972، فلسطيني الجنسيّة) ملقّب بـ "بلبل" وهو مطلوب للقضاء بموجب /160/ ملاحقة قضائية بجرائم: مخدّرات، وأسلحة وسرقة، وتبييض أموال، ومحاولة قتل عسكريين.وعليه، داهمت قوة مشتركة من شعبة المعلومات وفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي مكان وجوده، وتمكنت من توقيفه، وأودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.