أخبار لبنان 11 كانون الثاني 2021 - 10:29 11/01/2021 10:29:46 بيان ثانٍ للأمن العام عن متابعة تسيير بعض الطلبات في فترة الاقفال العام

بيان ثانٍ للأمن العام عن متابعة تسيير بعض الطلبات في فترة الاقفال العام

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LBCI News Lebanon





"عطفا على بيانها السابق المتعلق بمتابعة تسيير بعض الطلبات خلال فترة الإقفال العام، وبغية تمكين الرعايا العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقاماتهم أو الممنوحين مهلة للإستحصال على شروط الإقامة أو إجازة عمل، من المغادرة والعودة الى لبنان، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستقبل أيضا لدى دائرة العلاقات العامة الطلبات التالية:

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- طلبات منح وتجديد بطاقات الإقامة (سنوية، مجاملة) شرط ضم حجز او تذكرة سفر.

- طلبات سحب وإنجاز الإقامات (موقتة ،سنوية، مجاملة ،سمة عودة ،مهلة للسفر...) المقدمة سابقا شرط ضم حجز او تذكرة سفر".



وأعلنت المديرية العامة للامن العامة أنها ستسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب الممنوحين إقامة موقتة منتهية الصلاحية (مهلة للسفر، سمة خروج وعودة، مهلة للإستحصال على شروط الاقامة أو إجازة عمل...) بعد استيفاء الرسوم اذا توجبت ودون ضم براءة ذمة من وزارة العمل.

صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:"عطفا على بيانها السابق المتعلق بمتابعة تسيير بعض الطلبات خلال فترة الإقفال العام، وبغية تمكين الرعايا العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقاماتهم أو الممنوحين مهلة للإستحصال على شروط الإقامة أو إجازة عمل، من المغادرة والعودة الى لبنان، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستقبل أيضا لدى دائرة العلاقات العامة الطلبات التالية:- طلبات منح وتجديد بطاقات الإقامة (سنوية، مجاملة) شرط ضم حجز او تذكرة سفر.- طلبات سحب وإنجاز الإقامات (موقتة ،سنوية، مجاملة ،سمة عودة ،مهلة للسفر...) المقدمة سابقا شرط ضم حجز او تذكرة سفر".وأعلنت المديرية العامة للامن العامة أنها ستسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب الممنوحين إقامة موقتة منتهية الصلاحية (مهلة للسفر، سمة خروج وعودة، مهلة للإستحصال على شروط الاقامة أو إجازة عمل...) بعد استيفاء الرسوم اذا توجبت ودون ضم براءة ذمة من وزارة العمل.

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