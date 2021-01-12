بلاغ للمحافظ عبود الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة بيروت

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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغا الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة بيروت، جاء فيه:"عملاً بالتعميم رقم ١/إم/۲۰۲۱ تاریخ ٢٠٢١/۰۱/٠٥ الصادر عن جانب وزارة الداخلية والبلديات المبني على التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۳/م ص تاریخ٠٥-٠١-٢٠٢١، المتعلق بالإغلاق الكامل اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق فيه ١٤-٠١-٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه ۲۰۲۱/٠١/٢٥، رصدت القوى الأمنية عدة مخالفات لقرار الإقفال العام، ومحاضر الضبط لم تردع أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة غير الملتزمين عن الإستمرار بالمخالفة."لذلك، شدد محافظ مدينة بيروت على ضرورة الالتزام بالتعميم المذكور أعلاه والتقيد بالقرارات الصادرة عن جانب مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تحت طائلة ختم المؤسسات غير الملتزمة بالشمع الأحمر.