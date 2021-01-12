تعميم لوزيرة العدل عن عمل الوزارة خلال الإغلاق الكامل... ماذا جاء فيه؟

تعميم لوزيرة العدل عن عمل الوزارة خلال الإغلاق الكامل... ماذا جاء فيه؟

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LBCI News Lebanon

اصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تعميماً حول آلية العمل في الوزارة خلال فترة الإقفال الكامل.

وأعلنت انه سيتم متابعة العمل في وزارة العدل اعتبارا من 14/1/2021 ولغاية صباح 25/1/2021 بنسبة 10%، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على الأساس المتقدم، بحيث يوجد موظف واحد في كل وحدة.

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وطالبت جميع الموظفين بالتقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الإجتماعي.