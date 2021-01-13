صدم فتاةً بدراجته الآلية وفرّ ... ومفرزة الضاحية الجنوبية القضائية توقفه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"حوالي الساعة 21:00 من تاريخ 24-12-2020، وبينما كانت المواطنة زهراء منصور (مواليد عام 1993) تسير -برفقة خطيبها في محلّة الغبيري - الضاحية الجنوبيّة، صدمها شخص مجهول الهويّة، كان متّجهاً بعكس وجهة السّير على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل ومن دون لوحات.نُقلت على الفور إلى المستشفى للمعالجة، ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بكسور في الجمجمة أصيبت بها. في حين أنّ الشّخص الصّادم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، تاركاً الدّراجة في المكان.بنتيجة التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية من معرفة هويّة الفاعل وتحديد مكان عمله ومكان سكنه -لم يَعُد إلى منزل ذويه الكائن في بلدة برجا الشوفيّة بعد الحادث- ويدعى: أ. ب. (17 عاماً، سوري الجنسية)".وأوضحت في البلاغ أنه من خلال المتابعة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 8-1-2021، في محلّ لتصليح السيارات في الشيّاح، حيثُ يعمل.وبالتّحقيق معه اعترف بما نُسِب إليه، وأُودع القضاء المختص، بناءً على إشارته، بحسب المديرية.