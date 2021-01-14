أمن وقضاء
14 كانون الثاني 2021 - 04:37
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توقيف مطلوب بحقّه 39 مذكّرة عدلية بجرائم عدة

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توقيف مطلوب بحقّه 39 مذكّرة عدلية بجرائم عدة
Lebanon News
أعلنت المديرية العـامة لقـوى الأمن الداخلي ــ شعبــة العلاقات العامة أنه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات العَمَلانيّة لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانيّة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر فصيلة عين زحلتا في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى م. ظ. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بموجب /39/ ملاحقة قضائية بجرائم: سرقة، تجارة أسلحة، إطلاق نار من سلاح حربي، وغيرها، وكان متوارياً عن الإنظار في المنطقة التي أوقف فيها، كونه من سكّان منطقة أخرى.
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أودع الموقوف القضاء المختصّ، بناءً على إشارته".
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