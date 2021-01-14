حاجز لقوى الامن في محلة عيون السيمان... وتحذير للمواطنين!

قوى الأمن تحذّر المواطنين

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LBCI News Lebanon

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها عبر تويتر اقامة حاجز في محلة عيون السيمان خلال تساقط الثلوج وتنظيم محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة.



وحذّرت المواطنين من التوجّه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال.