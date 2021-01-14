أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2021 - 13:17
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هذا ما أعلنه مستشفى سان جورج - الحدث عن حالة وزير الصحة...

هذا ما أعلنه مستشفى سان جورج - الحدث عن حالة وزير الصحة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,حسن,هذا ما أعلنه مستشفى سان جورج - الحدث عن حالة وزير الصحة...
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هذا ما أعلنه مستشفى سان جورج - الحدث عن حالة وزير الصحة...
Lebanon News
اعلنت ادارة مستشفى سان جورج-الحدث ان الوضع الصحي لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن جيد.

وقالت انه يمارس عمله ونشاطه من غرفته في المستشفى.
 
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