أخبار لبنان
14 كانون الثاني 2021 - 13:43
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تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب

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تدابير سير غداً في محيط قصر الأونيسكو بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب
Lebanon News
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 15-1-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو - بيروت.

لذلك، سيتم، اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
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نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.
تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.
تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر
تحويل السير القادم من "السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".
منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح، وتحويله صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا".
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