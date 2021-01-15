أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 13:06
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وزير الصحة يواصل عمله من داخل المستشفى... (صورة)

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وزير الصحة يواصل عمله من داخل المستشفى... (صورة)
Lebanon News
انتشرت صورة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وهو يواصل عمله من داخل غرفته في المستشفى رغم اصابته بكوفيد-19.

وكانت قد أعلن مستشفى سان جورج - الحدث اصابة وزير الصحة بكورونا وأنه يتلقى العلاج. 

 
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