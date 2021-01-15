وزير الصحة يواصل عمله من داخل المستشفى... (صورة)

صورة جديدة لوزير الصحة من داخل المستشفى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا, لبنان,وزير الصحة,صورة جديدة لوزير الصحة من داخل المستشفى

LBCI News Lebanon

انتشرت صورة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وهو يواصل عمله من داخل غرفته في المستشفى رغم اصابته بكوفيد-19.



وكانت قد أعلن مستشفى سان جورج - الحدث اصابة وزير الصحة بكورونا وأنه يتلقى العلاج.



