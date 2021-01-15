أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2021 - 13:06
15/01/2021 13:06:27
وزير الصحة يواصل عمله من داخل المستشفى... (صورة)
صورة جديدة لوزير الصحة من داخل المستشفى
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LBCI News Lebanon
انتشرت صورة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وهو يواصل عمله من داخل غرفته في المستشفى رغم اصابته بكوفيد-19.
وكانت قد أعلن مستشفى سان جورج - الحدث اصابة وزير الصحة بكورونا وأنه يتلقى العلاج.
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