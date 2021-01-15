أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 15:50
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اصابة مواطنة من بلدة الخضر بطلق ناري عن طريق الخطأ

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اصابة مواطنة من بلدة الخضر بطلق ناري عن طريق الخطأ
Lebanon News
نقلت المواطنة (ن. ع. ش). من بلدة الخضر إلى مستشفى رياق العام جراء إصابتها بطلق ناري في بطنها عن طريق الخطأ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
 
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