أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2021 - 15:50
15/01/2021 15:50:33
اصابة مواطنة من بلدة الخضر بطلق ناري عن طريق الخطأ
اصابة مواطنة من بلدة الخضر بطلق ناري عن طريق الخطأ
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LBCI News Lebanon
نقلت المواطنة (ن. ع. ش). من بلدة الخضر إلى مستشفى رياق العام جراء إصابتها بطلق ناري في بطنها عن طريق الخطأ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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