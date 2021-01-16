أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 03:48
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انفجار خزان للمحروقات بالقرب من محطة بنزين في منطقة القصر (فيديو)

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انفجار خزان للمحروقات بالقرب من محطة بنزين في منطقة القصر (فيديو)
Lebanon News
انفجر في الساعات الأولى من فجر اليوم، خزان للمحروقات، يحتوي على عشرة آلاف ليتر من البنزين، بالقرب من محطة بنزين تابعة لـ أ. م. ج. على طريق وادي فيسان في منطقة القصر الحدودية.

واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 

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