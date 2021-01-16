أمن وقضاء
16 كانون الثاني 2021 - 07:32
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دهم مصنع مواد أوليّة تُستَعمَل في صناعة الكبتاغون... (صوَر)

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دهم مصنع مواد أوليّة تُستَعمَل في صناعة الكبتاغون... (صوَر)
Lebanon News
نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي من تحديد مكان لتصنيع موادّ أوّليّة تُستخدم في صناعة الحبوب المُخدّرة.

وبتاريخ 5-1-2021 قامت قوّة من الفصيلة المذكورة بمداهمة المصنع الكائن في بلدة يونين، وألقت القبض على كلٍ من:
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ق. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)
ر. ق. (مواليد عام 2003، لبناني)

وضبطت /3,250/ كلغ. من الموادّ الاوليّة التي تُستخدم في صناعة حبوب الكبتاغون.

وأُودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 
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