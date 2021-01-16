أمن وقضاء
16 كانون الثاني 2021 - 10:33
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توقيف فلسطيني بتهمة تجارة المخدرات في حارة صيدا

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توقيف فلسطيني بتهمة تجارة المخدرات في حارة صيدا
Lebanon News
داهمت دورية من فرع المعلومات في قوى ألأمن الدخلي حي الحوطة في بلدة حارة صيدا وأوقفت "ع ج" وهو فلسطيني الجنسية بتهمة تجارة المخدرات. 
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