أمن وقضاء 16 كانون الثاني 2021 - 10:33 16/01/2021 10:33:45 توقيف فلسطيني بتهمة تجارة المخدرات في حارة صيدا

توقيف فلسطيني بتهمة تجارة المخدرات في حارة صيدا

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LBCI News Lebanon

داهمت دورية من فرع المعلومات في قوى ألأمن الدخلي حي الحوطة في بلدة حارة صيدا وأوقفت "ع ج" وهو فلسطيني الجنسية بتهمة تجارة المخدرات. الإعلان

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