نواب "الكتائب" يتوجّهون للاقتراع بورقة بيضاء لموقع رئاسة المجلس... ماذا عن نائب الرئيس؟

نواب "الكتائب" يتوجّهون للاقتراع بورقة بيضاء لموقع رئاسة المجلس

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LBCI News Lebanon

أعلن جهاز الإعلام في حزب الكتائب في بيان، أن نواب حزب الكتائب يتوجّهون اليوم للاقتراع بورقة بيضاء لموقع رئاسة المجلس النيابي.



وقال البيان: "بعد مشاورات طويلة دامت حتّى صباح اليوم، توصّل نواب الكتائب مع الكتل المعارِضة والنواب المستقلين إلى شبه اجماع على انتخاب الدكتور غسان سكاف لموقع نائب رئيس المجلس، وذلك حرصاً على توحيد الصوت المعارض ومنعاً لمحاولة الانقلاب على ارادة الشعب اللبناني بالتغيير التي عبّر عنها في الانتخابات النيابية. ويؤكد الحزب أنّ اتصالاته ستبقى مفتوحة خلال الجلسة لتحقيق هذا الهدف".