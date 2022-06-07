أخبار لبنان 07 حزيران 2022 - 08:14 07/06/2022 08:14:56 من فاز في انتخابات لجنة الاعلام والاتصالات؟

من فاز في انتخابات لجنة الاعلام والاتصالات؟

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LBCI News Lebanon

بعد عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الاعلام والاتصالات فاز كلٍّ من:



ابراهيم الموسوي

بولا يعقوبيان

ياسين ياسين

مروان حمادة

رامي ابو حمدان

نقولا صحناوي

غياث يزبك

جيمي جبور

قبلان قبلان

سعيد الاسمر

سيزار ابي خليل

محمد سليمان. الإعلان

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