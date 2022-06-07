أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 08:14
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من فاز في انتخابات لجنة الاعلام والاتصالات؟

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من فاز في انتخابات لجنة الاعلام والاتصالات؟
Lebanon News
بعد عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الاعلام والاتصالات فاز كلٍّ من:

ابراهيم الموسوي
بولا يعقوبيان 
ياسين ياسين 
مروان حمادة 
رامي ابو حمدان 
نقولا صحناوي 
غياث يزبك 
جيمي جبور 
قبلان قبلان 
سعيد الاسمر 
سيزار ابي خليل
محمد سليمان. 
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