حقائق جديدة عن الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق وتوقيف أحد الفاعلَيْن

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تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي بمقتل الصيدلانية ليلى رزق (من مواليد عام 1965 لبنانية) في محلّة بولونيا السّاحة-المتن داخل "صيدلية ليلى" بتاريخ 18-4-2022 ،ويدعى: ع. ب. (من مواليد عام ۲۰۰3، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، وقد غادر الأراضي اللبنانية، عبر معابر غير شرعية بعد ارتكاب الجريمة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.أيضا، تمّ تحديد هويّة شخص آخر يرجّح مشاركته في الجريمة، ويدعى: م. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري الجنسية)، وهو يعاني من تأخّر فكري وكان يتردّد إلى صيدلية المغدورة في بعض الأحيان ولا يغادرها إلا عند قيام المجني عليها بالاتصال بأحد الأشخاص ليعمل على إخراجه من الصيدلية.وبتاريخ 28-4-2022، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه به الثاني في بلدة المروج، وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ الجريمة عن طريق خنق المغدورة.وداهمت دوريات من شعبة المعلومات منزل المشتبه به الأوّل، وضبطت أغراضه الشخصية لاستثمارها في رفع عيّنات عن البصمة الوراثية "DNA" ومقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وقد جاءت مطابقة للعينات المرفوعة عن جثة الضحية.وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ عرض المشتبه به الثاني على طبيب نفسي، فتبيّن بنتيجة المعاينة والكشف الطّبي أنّه يعاني من تأخّر فكري، ولا يمكن توقّع ردّة فعله، كما لا يمكنه اختلاق قصص، أو سرد أخبار.وأوقف (م. ب.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ب.)، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.