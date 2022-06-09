أقدما على سرقة مصاغ من الذّهب بطريقة احتيالية من داخل محل مجوهرات... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَي الموقوفَيْن: "ر. ع." (من مواليد عام 1989، لبنانية) و"م. ع." (من مواليد عام 1986، لبناني) اللّذَين أقدما، وبطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ من الذّهب من داخل أحد المحلّات المعدّة لبيع المجوهرات في محلّة عائشة بكار - بيروت.لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة المصيطبة الكائن في ثُكنة إميل الحلو - شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 705069-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.