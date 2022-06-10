الأمن العام يعلن إعادة العمل بمنصة جوازات السفر في هذا التاريخ

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أوضحت المديرية العامة للأمن العام أنها اضطرت آسفة، وقف العمل موقتا بالمنصة الخاصة بحجز مواعيد لتقديم طلبات انجاز جواز سفر بتاريخ 27/4/2022، ، بعد ان بلغت في حينه الحجوزات المسجلة على المنصة عدد جوازات السفر المتوفرة في المديرية. وأكّدت أنها اتخذت هذا الاجراء حفاظا على حق المواطن من جهة واحتراما لمبدأ الشفافية في عمل الادارة من ناحية اخرى، لجهة عدم اعطاء مواعيد جديدة لاشخاص لا تتوفر لهم جوازات السفر عند استحقاق الموعد المسجل لهم على المنصة.وكشفت أنها ومن اجل تأمين جوزات السفر، انهت الاجراءات الادارية والفنية اللازمة، واستكملت الملف مع الادارات الرسمية المعنية منذ شهر تموز من العام الماضي، وقامت بالمتابعة الحثيثة مع المعنيين في الدولة لتحويل قيمة العقد الى الشركة المتعاقدة، والموقع معها العقد منذ مطلع العام 2021، وقالت: تبلغنا يوم امس في 9/6/2022 استلام الشركة الاجنبية الحوالة المالية المحولة لها.بناء عليه، أعلنت المديرية العامة للأمن العام إعادة العمل بالمنصة اعتباراً من صباح يوم الاثنين في 13 حزيران 2022.وتمنت على المواطنين الذين ليسوا بحاجة ملحة الى جواز سفر، عدم التهافت على حجز مواعيد ليتسنى لمن هم بحاجة ماسة الحصول على جواز السفر، مؤكدةً انه مع بدء سريان تنفيذ العقد لطباعة جوازات سفر جديدة، فإن هذه الجوازات ستكون مؤمنة لمن يطلبها كونها حق لهم وبناء للقوانين التي ترعى هذا الحق.