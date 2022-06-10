اليكم نتائج انتخابات رؤساء اللجان النيابية ومقرريها..

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بعد استكمال انتخاب أعضاء اللجان النيابية، أجريت اليوم أيضاً انتخابات رؤساء اللجان اضافة الى مقرريها، ومنهم من فاز بالتزكية، اليكم النتائج:انتخب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة والنائب علي فياض مقررا لها.فاز النائب جورج عدوان بمركز الرئيس والنائب جورج عطاالله بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة وفاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة وفاز النائب محمد خواجة بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة وفاز النائب ادكار طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة وفاز النائب سامر التوم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة وفاز النائب اسعد ضرغام بمركز مقرر للجنة بالتزكية.فاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز رئيس للجنة والنائب حسين جشي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.فاز النائب ايوب حميد بمركز رئيس للجنة والنائب اديب عبد المسيح بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة وفاز النائب قاسم هاشم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة وفاز النائب ناصر جابر بمركز مقرر للجنة بالتزكية.فاز النائب ابراهيم الموسوي بمركز رئيس والنائب محمد سليمان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة وفاز النائب رائد برو بمركز مقرر للجنة بالتزكية.فاز النائب ميشال موسى بمركز رئيس للجنة والنائب نزيه متى بمركز مقرر للجنة بالتزكية.انتخبت النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة وفاز النائب عدنان طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.فاز النائب طوني فرنجية بمركز رئيس للجنة والنائب الياس حنكش بمركز مقرر للجنة بالتزكية.