اليكم نتائج انتخابات رؤساء اللجان النيابية ومقرريها..

بعد استكمال انتخاب أعضاء اللجان النيابية، أجريت اليوم أيضاً انتخابات رؤساء اللجان اضافة الى مقرريها، ومنهم من فاز بالتزكية، اليكم النتائج:
- عن لجنة المال والموازنة،
انتخب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة والنائب علي فياض مقررا لها.
- عن لجنة الادارة والعدل،
فاز النائب جورج عدوان بمركز الرئيس والنائب جورج عطاالله بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الخارجية والمغتربين،
انتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة وفاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الاشغال العامة والنقل،
انتخب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة وفاز النائب محمد خواجة بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة التربية النيابية،
انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة وفاز النائب ادكار طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية،
انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة وفاز النائب سامر التوم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية،
انتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة وفاز النائب اسعد ضرغام بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة المهجرين،
فاز النائب هاغوب بقرادونيان بمركز رئيس للجنة والنائب حسين جشي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الزراعة والسياحة،
فاز النائب ايوب حميد بمركز رئيس للجنة والنائب اديب عبد المسيح بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة البيئة النيابية،
انتخب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة وفاز النائب قاسم هاشم بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية،
انتخب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة وفاز النائب ناصر جابر بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الاعلام والاتصالات النيابية،
فاز النائب ابراهيم الموسوي بمركز رئيس والنائب محمد سليمان بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة الشباب والرياضة،
انتخب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة وفاز النائب رائد برو بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة حقوق الانسان،
فاز النائب ميشال موسى بمركز رئيس للجنة والنائب نزيه متى بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة المرأة والطفل النيابية،
انتخبت النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة وفاز النائب عدنان طرابلسي بمركز مقرر للجنة بالتزكية.
- عن لجنة تكنولوجيا المعلومات،
فاز النائب طوني فرنجية بمركز رئيس للجنة والنائب الياس حنكش بمركز مقرر للجنة بالتزكية.