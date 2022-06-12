باسيل لـ "صوت الناس": لا اكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية الا عندما اقول ذلك واختصرت الموضوع بأنها ليست "أكلة طيبة" لاننا اختبرنا بأن الموقع استعمل لإفشال المشروع ولكن لن نقبل بأن يفقد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية والمشروع هو الأهم