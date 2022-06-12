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12 حزيران 2022 - 14:27
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باسيل لـ "صوت الناس": لا اكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية الا عندما اقول ذلك واختصرت الموضوع بأنها ليست "أكلة طيبة" لاننا اختبرنا بأن الموقع استعمل لإفشال المشروع ولكن لن نقبل بأن يفقد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية والمشروع هو الأهم

باسيل لـ "صوت الناس": لا اكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية الا عندما اقول ذلك واختصرت الموضوع بأنها ليست "أكلة طيبة" لاننا اختبرنا بأن الموقع استعمل لإفشال المشروع ولكن لن نقبل بأن يفقد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية والمشروع هو الأهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: لا اكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية الا عندما اقول ذلك واختصرت الموضوع بأنها ليست &quot;أكلة طيبة&quot; لاننا اختبرنا بأن الموقع استعمل لإفشال المشروع ولكن لن نقبل بأن يفقد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية والمشروع هو الأهم
Lebanon News
 
 
 
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