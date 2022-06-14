أخبار لبنان
14 حزيران 2022 - 04:49
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ميقاتي التقى هوكشتاين... وهذا ما تبلّغه الموفد الأميركي!

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ميقاتي التقى هوكشتاين... وهذا ما تبلّغه الموفد الأميركي!
Lebanon News
إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
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وخلال الإجتماع، تبلّغ الموفد الأميركي الموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأميركية. كما تم التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء عملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.
 
 
 
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