بري: اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الاصلح في التفاوض غير المباشر

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أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "ما تبلغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان بإستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من جميع اللبنانيين واتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الاصلح في التفاوض غير المباشر إستناداً الى النصوص الواردة التي تدعو الى إستمرارية اللقاءات".وأشار بري بعد لقائه هوكشتاين الى ان ما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الاسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الامر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الاوضاع.وأكد انه بموازة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو ايضاً يحرص على الحفاظ على الاستقرار.