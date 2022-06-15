أمن وقضاء
15 حزيران 2022 - 08:50
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قوى الأمن: هذه حقيقة وجود طفل "مسجون" داخل قفص في القبة!

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قوى الأمن: هذه حقيقة وجود طفل &quot;مسجون&quot; داخل قفص في القبة!
Lebanon News
تداولت وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لطفل على أنه مسجون داخل قفص تحت الأرض في منطقة القبة.

وقد أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه نتيجة المتابعة الفورية من قبل فصيلة البداوي، تبيّن أن الطفل (مواليد عام 2009، سوري) ووالده يقيمان في مستودع تحت الأرض بسبب الضائقة المالية، ومالك المستودع لا يتقاضى بدل ايجار.
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وبحسب هذه المديرية العامة، فإنه بإستماع الأب أفاد بانه يعمل في مجال جمع الكرتون ليلا، وعند مغارته المكان، يقفل الباب خوفا على ابنه. واكد الطفل بحضور مندوبة الأحداث، أقوال والده. كما أفاد صاحب المستودع بأنهما يقيمان فيه بدون بدل ايجار.

وقد سلّم الطفل الى والده بناء لإشارة القضاء المختص.
 
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