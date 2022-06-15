مطلوب للقضاء بموجب 10 ملاحقات قضائية بجرم تجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

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توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 13-6-2022، عن انتقال أحد المطلوبين للقضاء من بلدة بريتال الى زحلة.وعلى الفور، وبعد عملية رصد ومراقبة، ألقت عناصر مفرزة استقصاء البقاع، من خلال كمين محكم، القبض عليه في محلة المدينة الصناعية - زحلة، ويدعى: ب. إ. (مواليد عام 1975، لبناني) ويوجد بحقه 10 ملاحقات قضائية بجرم تجارة مخدرات.وبتفتيشه، ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي عائد لشقيقه يستخدمه في تنقلاته.وباستماعه، أنكر في بادئ الأمر هويته الحقيقية، ليعود ويعترف بها.وقد سلم الموقوف الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.