الرأس المدبر لعمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس من طرابلس وجوارها في قبضة شعبة المعلومات

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة سيارات من نوع مرسيدس من مدينة طرابلس وجوارها.

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ففي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات سرقة السّيارات من مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبعد أن كثُرَت، في مدينة طرابلس وجوارها، عمليات سرقة سيارات من نوع مرسيدس، كثّفت الشّعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليات السرقة المذكورة، ويدعى: ن. ع. (من مواليد عام 1964، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيّارات واحتيال وتزوير وضرب وإيذاء.وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، وبتاريخ 14-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، ألقت إحدى دوريات الشّعبة القبض عليه في محلّة التّبّانة.وضُبِط بحوزته مستندات سيّارة مسروقة ومفتاح يُستخدم في عمليات سرقة سيّارات المرسيدس.وبالتحقيق معه، اعترف أنّه سرق أكثر من 8 سيارات من مدينة طرابلس وجوارها، وباعها، بعد تفكيكها، لمحلات بيع قطع السّيارات وفي بؤر للخردة.وقد تم ضبط سيّارة مرسيدس مسروقة في محلّة البدّاوي، بعد دلالة الموقوف عليها، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.