تعليمات لوزير الداخلية... ماذا في تفاصيلها؟

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استجابة للشكاوى المتعددة الواردة الى وزارة الداخلية والبلديات، وبعد تزايد عدد المخالفات، أعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي تعليماته الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من صباح الاثنين بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية او لوحات عمومية مزورة، كذلك توقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير واجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت.من ناحية أخرى، وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس من عدم التزام اصحاب المولدات في المدينة بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات، اعطى الوزير مولوي تعليماته الى محافظ الشمال والقطعات الاقليمية في طرابلس، اعتبارا من صباح الاثنين لاجراء الكشف على المولدات واجراء المقتضى القانوني لأصحابها في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات بعد ان تم انذارهم بذلك خلال الاسبوع الفائت.هذا وسيتابع الوزير مولوي شخصياً الاجراءات المتخذة يوم الاثنين على ان يتم استكمالها تباعاً على كل الاراضي اللبنانية.