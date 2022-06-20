مركز الأمم المتحدة للإعلام: توقيع ميثاق شراكة مع مجلس النواب اللبناني لتعزيز التعاون

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أعلن مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيان، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقع اليوم والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، ميثاق شراكة بين مجلس النواب وفريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان، تعزيزا لأواصر التعاون بين الطرفين في مجالات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.ولفت البيان الى أن هذا الميثاق يهدف إلى مأسسة الشراكة القائمة بين الطرفين وتوسيع نطاق التعاون في سبيل ضمان اعتماد نهج منسَّق ومتماسك ومتكامل لدعم البرلمان اللبناني لتحقيق الأولويات الإصلاحية الضرورية للبرلمان، بالاستناد إلى القدرات والخبرات التي تقدمها الأمم المتحدة في هذا المضمار.وذكر البيان أن "الطرفين رحبا بالتقدم المحرز لجهة تعزيز التعاون القائم بين الفريق الأممي والبرلمان اللبناني. وأكدا على أهمية توطيد هذا التعاون وإضفاء طابع مؤسسي لهذه الشراكة الحيوية، وتوسيع نطاق العمل على الإصلاحات من خلال بذل الجهود المشتركة".